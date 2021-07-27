世界征服綱領【Global Domination Agenda】シオン長老の議定書（プロトコル）

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https://www.youtube.com/watch?v=ZFgEAHarjm8
世界征服綱領【Global Domination Agenda】 『ユダヤ・プロトコール』 シオン長老の議定書 世界人間牧場化「世界征服綱領」 ／（宇野正美氏講演より抜粋） 彼らに事情を悟らせないために、我々は更にマス・レジャ－を盛んにする。やがて我々の新聞で芸能、スポ－ツがもてはやされ、クイズも現れるだろう。これらの娯楽は、我々と政治闘争をしなければならない人民の関心を、すっかり方向転換させてしまう。こうして人間は次第に独立して自ら思索する能力を失い、全て我々の考える通りにしか考えられないようになる。