Episode 123: Utilitarismus, Objektivismus, Eudämonismus – rationales Selbstinteresse und Moralität
Bannbrecher & Dammbrecher
Bannbrecher & Dammbrecher
10 views • 2 days ago

Ist Moral nur kluger Egoismus? Was gibt Dir eigentlich das Recht, zu leben, zu handeln, zu sein, wenn nur Dein „Nutzen“ zur Rechtfertigung dient?

Von Aristoteles über Kant bis zu Ayn Rand – wir sezieren die Idee, dass Moralität ein lohnendes Geschäft sei.


In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Auf der Suche nach Wegen in die Zukunft sind unser Hauptwerkzeug hierbei Erkenntnisse über universelle Prinzipien.

Besuche meine Website https://bannbrecher.de mit Infos zur Sendereihe, Downloads, Blogs und allen Links zu weiteren Videoplattformen und Social Media.

Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren!

Kommentare nehme ich gern auf https://odysee.com/@bannbrecher oder auf dem Bannbrecher-Blog entgegen: https://bannbrecher.de/blog/. Auf Rückmeldungen jeglicher Art - Anregungen, Kritik, Fragen – gehe ich ein, sofern ein ernsthaftes Interesse zu verstehen sichtbar ist.

Titelmusik: Aaschglatt, mit freundlicher Genehmigung von Markus Zewe.

https://www.schwobarock.de/

Keywords
ayn randobjektive moralnaturrechtutilitarismusobjektivismuseudaimonismus
