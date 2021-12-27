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Kvällens galenskap 211227
Swedish Rebel
Swedish Rebel
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1 view • December 27, 2021
1. Snack med Håkan Bergmark, Denny Abrahamson o Tintin Olden
https://www.youtube.com/watch?v=fifMB-Y8Jdw&;t=1019s
2. Nazi-Sverige 2022: Älskar att TVINGA människor! En kort video från Brighteon
https://www.brighteon.com/c78a89bd-00d0-467e-9d63-726adc84b6e6
3. Nyligen har en lista, sammanställd av ”experter”, släppts över världens 20 farligaste extremister. Förvånande dock sattes Tommy Robinson på den listan, känd för att bekämpa islamism och barnvåldtäkter.
https://samnytt.se/tommy-robinson-sattes-pa-lista-over-varldens-farligaste-extremister/
4. Visst är det otäckt med tyranniska regimer och maktmissbrukande politiker, som helt slutat bry sig om medborgarnas bästa och som nu kör länder nerför stupet med hjälp av vansinnespolitik och oproportionerliga “restriktioner” och övergrepp på såväl demokrati som yttrandefrihet.
https://katerinamagasin.se/mest-skrammande-ar-hur-vara-medmanniskor-visar-sig-ha-inneboende-lagervakter-inom-sig/
5. Turkiska människosmugglare allt mer aktiva – minst 30 migranter har drunknat i Egeiska havet
https://nyheteridag.se/turkiska-manniskosmugglare-allt-mer-aktiva-minst-30-migranter-har-drunknat-i-egeiska-havet/
6. Quercetin — An Great Alternative to Hydroxychloroquine. Av dr Mercola på engelska.
https://newsvoice.se/2021/12/quercetin-alternative-thydroxychloroquine/
7. Barn "hjärntvättas" av den kinesiska appen TikTok, där kampanjliknande videor om hur "coolt" det är att byta kön har setts 26 miljarder gånger, rapporterar Daily Mail.
https://www.friatider.se/tiktok-kampanj-ska-fa-fler-barn-att-byta-kon
8. Ledaren nr 127 - Rationella arbetsgivare väljer arbetskraft för att minimera problem. Behöver inte bero på rasism. Kan ha med ekonomiska skäl att göra.
https://swebbtv.se/w/mj57TbsHwKToYZBGJHF8UQ
'You may support me through Wise, former TransferWise, Denny Abrahamsson Kasikorn Bank, Branch: Maya Chiangmai Account: 282-2-12059-0 SwiftCode: KASITHBK. Thailand. In Sweden Swish to Denny Abrahamsson 0732500665 My email is: [email protected]
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