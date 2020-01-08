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En los últimos días ¿Quién buscará a quién? ¿Judá a Yosef? ó ¿Yosef a Judá?
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86 views • January 08, 2020
La palabra en aquellos días Bayamim Hahema בימים ההמה ó en los últimos días Ajarit Hayamim אחרית הימים, en profecía siempre se refiere a un tiempo futuro muy posiblemente cuando el mesías venga por segunda vez ya no como un siervo sufriente o esclavo hebreo Eved Ivri, sino como un príncipe reinante Mashiaj Ben David. En este video vemos como la profecía de Zacarías 8:23 se refiere a estos tiempos y no solo eso sino que conecta a un mesías Ben Yosef que viene desde Bosra (Edom - Roma) buscando a Yehudá su hermano. Ademas de todo esto podemos ver en Genesis 42 como ese hermano (Yosef) trata con rudeza a los demás y los cuestiona diciendo que eran espías, los encarcela por tres días (curioso) y jura por la vida del Faraón (curioso) de que no van salir con vida a menos que traigan a su hermano Benjamín. Para un judío hoy día es muy difícil creer en el mesías Ben Yosef (Yeshúa) ya que este mesías fue llevado a Roma (se cristianizó y lo volvieron un ídolo), en nombre de este mesías fueron azotados con hambre y muerte (cruzadas, pogroms, conversiones forzadas, expulsiones de países, etc.). Pero, ya viene el día y se acerca rápidamente cuando Yosef ó el Mashiaj Ben Yosef se va a revelar a sus hermanos tal cual como sucedió en tiempos antiguos. La palabra de Di-s no es estática y mucho menos debe interpretarse solamente en un modo literal o superficial, al contrario es dinámica, alegórica, y está escrita en un lenguaje muy profundo que es nuestro deber descubrir como buenos creyentes. Shalom שלום
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