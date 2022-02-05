ПОЛЕЗНЫЙ ТАЕЖНЫЙ КОСТЕР, ОЧЕНЬ БЫСТРО, УДОБНО (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НОДЬЯ)

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ТАЕЖНЫЙ КОСТЕР В ЛЕСУ «ЛЕНИВАЯ НОДЬЯ» это 3 костра Таежный на одних и тех же дровах.
Выживание. Таежный костер в лесу длительного горения — Ленивая Нодья из двух бревен.
Эффективное выживание человека достигается за счет экономии дров и сил. Ленивая Нодья может работать в ТРИ раза дольше костра Таежный, при одинаковом количестве дров. (бревен) Источник: канал Максим Медведев
Теги: ВЫЖИВАНИЕ, АВТОНОМКА В ЛЕСУ, БУШКРАФТ, SURVIVAL
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