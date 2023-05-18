Parlamento Japonés cuestiona los atentados del 11S

El 11 de enero de 2008, Yukihiso Fujita, puso en duda la versión oficial del 9/11 presentada al gobierno japonés y al público por la administración de los Estados Unidos. El miembro del Parlamento y del Partido Democrático de Japón, realizó la declaración en la Casa de los Consejeros, la cámara alta de la Dieta (Parlamento) del Japón.

Yukihiso Fujita se suma a la larga lista de personalidades que lejos de pertenecer a los llamados grupos conspiracionistas cuestionan abiertamente la versión oficial del 11S.

A continuación explicó que en los EE.UU. muchas personas dudan de la versión oficial del 11-S y que numerosos sitios web y científicos han reunido pruebas que contradicen la versión de los gobiernos. Presentó varias fotografías a gran escala de:

¿Cómo un avión de 13,6 metros de alto, 38 metros de envergadura de ala a ala y un largo de

47,32 metros, impacta en la planta baja del edificio haciendo solo un orificio de 5 a 6 m como se aprecia claramente en las primeras fotografías tomadas antes de que se derrumbe el techo a las 10,10 h.

La trayectoria del avión no se corresponde con la del impacto y tampoco se aprecia ningún resto del avión en la zona. En una gráfica hecha a escala por ordenador que muestra las proporciones del avión respecto del edificio y que no se corresponden al agujero del impacto. Como es posible que en el edificio con más seguridad del mundo con más de ochenta cámaras de seguridad no haya una sola imagen del avión y las imágenes grabadas por la gasolinera justo enfrente del

edificio fueran confiscadas por el FBI y no se hagan publicas para aclarar el acto criminal?

LAS EXPLOSIONES DE LAS TORRES DEL WTC

Como es posible que se pudieran apreciar por las imágenes de las cámaras grandes piezas metálicas de toneladas de peso totalmente retorcidas saliendo disparadas a más de 150 metros de los edificios cuando la causa del colapso fueron unos aviones no una explosión?

EL COLAPSO DE WTC-7

Cuestiona como puede colapsar un edificio donde no ha impactado ningún avión que esta en otra calle distinta y siete horas después del impacto y como puede colapsar todo el edificio en solo seis o siete segundos? y como es posible que la comisión oficial que se encargo de investigar los atentados no mencione para nada este edificio?

Igualmente resalto la buena suerte de algunos inversionistas entre ellos varios bancos de vender stock acciones de las dos aerolíneas propietarias de los aviones secuestrados justo los tres días consecutivos antes de los atentados y ganar dinero con la operación.

Yukihiso Fujita no pudo presentar más preguntas debido al breve tiempo concedido para su intervención.

Deja claro que las contradicciones son numerosas y evidentes, sólo hay que escuchar el testimonio de testigos, asociación de profesionales y ciudadanos que piden se investiguen los hechos y se esclarezca la verdad.

