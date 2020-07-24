Werkende geneesmiddelen tegen Covid 19

Rob Elens en Ab Gietelink, 5 juli 2020Huisarts Rob Elens is de man die het geneesmiddel Hydroxychloroquine In Nederland op de agenda plaatste. Zijn 1e interview met Ab Gietelink werd na 100.000 views door youtube verwijderd. Zij bespreken hierbij het vervolg van zijn protest en proces tegen de inspectie. Het RIVM zweert bij de 1,5 meter, maar spreekt nauwelijks over medische oplossingen. Elens en Gietelink de beschikbare erkende en verzwegen Corona geneesmiddelen die enerzijds in het ziekenhuis en anderzijds door huisartsen in veel landen worden voorgeschreven.Café Weltschmerz