A világjárványról az Elit Madonnán keresztül már a 2019-es Eurovízión üzent

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31594 views • March 28, 2020



https://www.vilaghelyzete.com/2020/03/a-vilagjarvanyrol-az-elit-madonnan.html

A videó önmagáért beszél és érdemes a beteg képi világ mellett a dalszövegre és a mondataira is figyelni! Ezt üzente az Elit Madonnán keresztül! (SBG Buddha - VilagHelyzete)



Forrás és az eredeti videó feliratát készítette: Mediavadász

https://videa.hu/videok/zene/madonna-es-a-koronavirus-Hvvo4NXvj8OWMVCD



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Köszönöm! A 2019-es Tel-Avivban rendezett Eurovision fesztiválon, ahol rendszeresen szerepelnek a szervezett háttérhatalom üzenetei, szimbólumai és ideológiái, Madonna volt az egyik sztárvendég. Produkciója már az akkori megtekintésekor is egyértelműen okkult üzenet és okkult világ jeleneteit mutatta nekünk és tudtuk, hogy szimbolikus az egész, de csak most nyert igazán értelmet minden mondata és a jelenetei.A videó önmagáért beszél és érdemes a beteg képi világ mellett a dalszövegre és a mondataira is figyelni! Ezt üzente az Elit Madonnán keresztül! (SBG Buddha - VilagHelyzete)Forrás és az eredeti videó feliratát készítette: MediavadászA VilagHelyzete .com és az AlternativHirek.com cikkeiben minden választ megtalálsz 2011 óta!★ ----- Important Links ----- ★☑ Website -- VilagHelyzete1. BLOG: http://www.VilagHelyzete.com ☑ Facebook --2. ❗ #1.számú Facebook-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD 3. Párhuzamos FB-oldal: https://www.facebook.com/VilagHelyzete 4. FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog ☑ Website -- Azonnali alternatív VilagHelyzete hírek: http://www.AlternativHirek.com ☑ Youtube-channel --⓹ Youtube-csatorna: https://www.youtube.com/c/VilagHelyzeteTV ☑ VilagHelyzete Disqus Fórum: https://disqus.com/home/forum/vilaghelyzete/ ➡️ ➡️ ➡️★ ----- Important Links ----- ★☑ Watched the video!☐ Liked?☐ Subscribed?--------------------------------------All of my opinions in this video are my own, I was not paid to make this video. Please check my website for articles and for the Truth.AWAKENING THE WORLD ... ... EVERY HEART MAKES A DIFFERENCEIn a world that continues to evolve, there are certain outcomes that become inevitable. The shift in human potential is one of them...Please join the peaceful REVOLUTION of our WORLD HERE:Please SUPPORT! Kérlek támogass a munkámban!Ha úgy érzed értékes a VilagHelyzete és Alternatív Hírek oldalakkal kapcsolatos tevékenységem vagy érdemes támogatni a fennmaradást, minden segítséget szívesen veszek és köszönök: akár a Paypal-küldéssel, akár Patreon támogatóként, mert nagyban segít a további működésben és életben tartásban. Köszönöm!vagy Exkluzív tartalom és kommunikációs lehetőség patronálóknak:Köszönöm! Keywords occultilluminativirusmadonnacoronacoronavirus

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