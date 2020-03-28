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A világjárványról az Elit Madonnán keresztül már a 2019-es Eurovízión üzent
InfoWars
InfoWars
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31594 views • March 28, 2020
A 2019-es Tel-Avivban rendezett Eurovision fesztiválon, ahol rendszeresen szerepelnek a szervezett háttérhatalom üzenetei, szimbólumai és ideológiái, Madonna volt az egyik sztárvendég. Produkciója már az akkori megtekintésekor is egyértelműen okkult üzenet és okkult világ jeleneteit mutatta nekünk és tudtuk, hogy szimbolikus az egész, de csak most nyert igazán értelmet minden mondata és a jelenetei.
https://www.vilaghelyzete.com/2020/03/a-vilagjarvanyrol-az-elit-madonnan.html
A videó önmagáért beszél és érdemes a beteg képi világ mellett a dalszövegre és a mondataira is figyelni! Ezt üzente az Elit Madonnán keresztül! (SBG Buddha - VilagHelyzete)

Forrás és az eredeti videó feliratát készítette: Mediavadász
https://videa.hu/videok/zene/madonna-es-a-koronavirus-Hvvo4NXvj8OWMVCD

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