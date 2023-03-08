ΟΙ ΑΟΡΑΤΟΙ...

Το ντοκιμαντέρ για τις ανεπιθύμητες παρενέργειες που όλοι πρέπει να δουν

Το ντοκιμαντέρ περιέχει πολύτιμες συνεντεύξεις με θύματα εμβολίων και ιατρικές και νομικές απόψεις από επαγγελματίες στον τομέα τους, όλα χωρίς λογοκρισία!

Το ντοκιμαντέρ φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ανεξίτηλη μαρτυρία για τις εγκληματικές και αντισυνταγματικές πράξεις της κυβέρνησης, η οποία εκβίασε εκατομμύρια πολίτες στο όνομα μιας πειραματικής θεραπείας που αποδείχθηκε άχρηστη και επιβλαβής.

Όλες οι πολιτικές δυνάμεις τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης, εκτός από μερικούς έντιμους βουλευτές, επέτρεψαν να συμβεί αυτό, αυτό δεν πρέπει να ξεχαστεί.

Εδώ και μήνες, όλοι υφίστανται συνεχείς πιέσεις από την κυβέρνηση στον εργασιακό και κοινωνικό τομέα. Η ζωή, όπως την αντιλαμβανόμασταν πριν από την πανδημία, έχει καταστεί αδύνατη μέσα από τους συνεχείς περιορισμούς του λεγόμενου "πράσινου διαβατηρίου".

Ο στόχος είναι αυτός της μαζικής συμμόρφωσης σε μια εκστρατεία εμβολιασμού, η οποία, ωστόσο, δημιουργεί πολλές αμφιβολίες, τόσο ως προς την πραγματική δράση αυτών των γενετικών ορών όσο και ως προς τις αμέτρητες ανεπιθύμητες παρενέργειες τους.

Γίνεται λόγος, μόνο για την Ευρώπη, για εκατομμύρια ανεπιθύμητες παρενέργειες, ακόμη και σοβαρές, και χιλιάδες θανάτους, όλα τεκμηριωμένα, για τα οποία τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης δεν μιλούν ή μιλούν στο ελάχιστο, ελαχιστοποιώντας την πραγματική έκταση του φαινομένου.

Η αίσθηση είναι ότι , κάνοντάς τους αόρατους.

Αυτό το ντοκιμαντέρ στόχο έχει να επιστήσει την προσοχή στην πραγματική σοβαρότητα αυτών των θυμάτων μέσα από τις φωνές των τραυματιών, αλλά και των επαγγελματιών υγείας και του δικαστικού σώματος.

Πηγή: https://rumble.com/v1kmxu5-invisibili-il-documentario-che-tutti-devono-vedere.html