Mita gaat mensen uit hun huizen trekken!

Mita is weer in het huis waar ze onderdak krijgt na een dagje uit.

Ze was in Rotterdam om cameraman de heer Jos van Stralen lastig te vallen en vond het een erg geslaagde dag.

Triest wel eigenlijk. Doen alsof je blij bent terwijl de blik van frustratie en haat uit je ogen druipt.

En als je zo gefrustreerd en finaal de weg kwijt bent ga je hele rare dingen zeggen.

Dit spuugt ze eruit over Videre:

“Op de cyberpesterijensite, die doet alsof ze extreemlinks zijn, daar zitten mensen tussen die een asielzoekerscentrum in de fik wilden steken.”

Ook zegt Mita Overvliet nog even dat journalisten Chris Klomp en Hans de Vreij contact hebben met ‘anonieme profieltjes’ die zogenaamd neonazi’s zijn.



Wonderlijke taal want was het niet Mita die gezellig naast Edwin Wagensveld van Pegida liep te paraderen? En is het ook niet zo dat Mita nogal wat extreemrechtse vrienden zoals Hernia Hannie Descendre van Voorpost en geel hesje Marko Kleijn heeft? En was het ook niet Mita die haar mondje vol had over de NOS?



Mita is de waanzin nabij, dreigt ook nog eens mensen uit hun huizen te trekken en dat lijkt ons toch wel een serieuze bedreiging, vooral ook omdat Mita als een kip zonder kop steevast bij de verkeerde, onschuldige mensen aan de deur staat.

Meer en meer vertoont Mita naar gedrag, gevaarlijk gedrag zelfs. Want je moet er toch niet aan denken dat er nog meer onschuldige mensen lastig gevallen gaan worden door een compleet doorgedraaid iemand? Vanmiddag stond ze aan de deur van cameraman de heer Jos van Stralen die totaal niets heeft te maken met Videre. Een hardwerkende man die zomaar beschuldigd wordt. Alleen maar omdat zijn bedrijf toevallig ‘Videre’ heet.

Interessant om te weten is dat domme Deesje en kornuiten de aanzetters waren van dit hele domme verhaal.



Asogekkie Marijke de Jong, vriendinnetje van Mita en domme Deesje, liet zich toen flink opjutten en en stapte in de auto richting Rotterdam.

Cameraman de heer Jos van Stralen dreigt nu dus wederom het slachtoffer te worden van een heksenjacht van deze compleet gestoorde gekkies. Dit omdat zijn bedrijfsnaam ‘Videre’ is.



De jacht is blijkbaar geopend. Te treurig voor woorden.