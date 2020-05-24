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Jean-Jacques Crevecoeur - CG07 - Cinq actions immédiates pour défendre vos libertés et vos droits - Coronagates #7
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8 views • May 24, 2020
Import 23 mai 2020 : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
Chapine YT Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
Dans cette vidéo, je vous propose cinq actions concrètes et immédiates auxquelles je vous demande de participer pour défendre vos libertés et vos droits fondamentaux avant qu'il ne soit trop tard. Je vous annonce également une excellente nouvelle pour la suite…
• ACTION N°1 : Proposez des actions de désobéissance citoyenne non-violente
= Visionnez la vidéo explicative en cliquant ici : https://youtu.be/p_4VhVJ5Pto
• ACTION N°2 : Soutenez l'action de la Fondation Pour la Protection des Libertés Citoyennes (CANADA)
= Visionnez la présentation de la fondation par Stéphane Blais en cliquant ici : https://youtu.be/4uiSMRFZjxc
= Visionnez l'émission à laquelle j'ai participé le 21 mai en cliquant ici : https://youtu.be/2FjAYbxYt4I
= Contribuez financièrement (si vous habitez au Canada) en cliquant ici : https://fpplc.org/
• ACTION N°3 : Participez à l'action collective « Le droit de soigner et d'être soigné »
= Visionnez l'interview de deux avocats impliqués dans cette action en cliquant ici : https://youtu.be/sAqXwZNoQTg
= Contribuez financièrement (si vous habitez la France) en cliquant ici : https://noublionsrien.fr
• ACTION N°4 : Manifestez-vous si vous voulez participer à une action collective en tant qu'avocat
= Contactez-moi (uniquement si vous êtes avocat) à [email protected]
• ACTION N°5 : Manifestez-vous si vous voulez témoigner en tant que médecin ou personnel soignant
= Contactez-moi (uniquement si vous êtes médecin ou travaillez en tant que personnel soignant) à [email protected]
Pour aller plus loin, voici une sélection de mes douze meilleures vidéos : http://bit.ly/bestofJJC
Abonnez-vous à la chaîne (et cliquez sur la cloche) pour recevoir les prochaines vidéos : http://bit.ly/AbonnementJJC
*** QUI SUIS-JE ***
Ce partage de connaissances au travers de ma chaîne Youtube est le fruit de plus de 35 années de cheminement.
Comme vous avez pu le constater au travers de mes vidéos, le respect de l’humain et de sa liberté de choix sont au cœur de ma philosophie et de ma démarche.
Les pistes que je vous propose se situent le plus souvent hors des sentiers battus et ne cadrent pas avec ce que vous entendez habituellement. Pour autant, c’est ce que j’ai trouvé de plus efficace pour ma propre vie et celle de ceux que j’accompagne depuis près de 30 ans.
A travers ce partage, je veux :
— vous donner les moyens de vous épanouir à travers une vie plus consciente, plus autonome et plus responsable ;
— mettre à votre disposition des expertises variées qui auront un impact positif dans différents domaines de votre vie ;
— répondre à vos questions en vous proposant un regard neuf sur votre existence.
Pour en bénéficier au mieux, rejoignez dès maintenant les individus qui, comme vous, souhaitent résolument reprendre leur vie en main.
REJOIGNEZ cette communauté en cliquant sur ce lien : http://bit.ly/Rejoignezlacommunauté
Pour vous permettre d’aller encore plus loin, je crée également depuis des années des formations en ligne de très haute qualité.
*** La plateforme ÉMERGENCES ***
Jean-Jacques Crèvecœur est le fondateur et le directeur pédagogique de la plateforme d’ÉMERGENCES-Formations.
La création de cette plateforme répond à deux constats :
— d’une part, nous sommes des millions à ne plus nous reconnaître dans les valeurs et les messages véhiculés par les politiques, les entreprises multinationales et les médias qui veulent nous pousser à plus de consommation et plus d’individualisme ;
— d’autre part, pour créer les conditions d’un autre monde, basé sur des valeurs de respect, d’autonomie, de coopération et de solidarité, il est devenu indispensable d’acquérir de solides compétences pour apprendre à prendre soin de soi-même, de son entourage, de la communauté locale et de la nature.
C’est la raison pour laquelle la plateforme d’ÉMERGENCES-Formations a pour ambition de favoriser des connexions de plus en plus riches entre ceux qui aspirent à une meilleure vie et à un meilleur monde.
Par ailleurs, les formations en ligne proposées se distinguent par l’exigence de vulgarisation très poussée, la qualité des méthodes proposées et l’excellence pédagogique de la démarche.
DÉCOUVREZ ce qui pourrait vous être utile dans ce que nous vous proposons en cliquant sur ce lien : http://bit.ly/CatalogueEmergences
ALORS, JE VOUS INVITE À REJOINDRE DÈS MAINTENANT L’IMMENSE COMMUNAUTÉ de gens qui, comme vous, aspirent à l’émergence d’un autre monde.
**Rejoignez la communauté en cliquant sur ce lien :** http://bit.ly/Rejoignezlacommunauté
Chapine YT Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
Dans cette vidéo, je vous propose cinq actions concrètes et immédiates auxquelles je vous demande de participer pour défendre vos libertés et vos droits fondamentaux avant qu'il ne soit trop tard. Je vous annonce également une excellente nouvelle pour la suite…
• ACTION N°1 : Proposez des actions de désobéissance citoyenne non-violente
= Visionnez la vidéo explicative en cliquant ici : https://youtu.be/p_4VhVJ5Pto
• ACTION N°2 : Soutenez l'action de la Fondation Pour la Protection des Libertés Citoyennes (CANADA)
= Visionnez la présentation de la fondation par Stéphane Blais en cliquant ici : https://youtu.be/4uiSMRFZjxc
= Visionnez l'émission à laquelle j'ai participé le 21 mai en cliquant ici : https://youtu.be/2FjAYbxYt4I
= Contribuez financièrement (si vous habitez au Canada) en cliquant ici : https://fpplc.org/
• ACTION N°3 : Participez à l'action collective « Le droit de soigner et d'être soigné »
= Visionnez l'interview de deux avocats impliqués dans cette action en cliquant ici : https://youtu.be/sAqXwZNoQTg
= Contribuez financièrement (si vous habitez la France) en cliquant ici : https://noublionsrien.fr
• ACTION N°4 : Manifestez-vous si vous voulez participer à une action collective en tant qu'avocat
= Contactez-moi (uniquement si vous êtes avocat) à [email protected]
• ACTION N°5 : Manifestez-vous si vous voulez témoigner en tant que médecin ou personnel soignant
= Contactez-moi (uniquement si vous êtes médecin ou travaillez en tant que personnel soignant) à [email protected]
Pour aller plus loin, voici une sélection de mes douze meilleures vidéos : http://bit.ly/bestofJJC
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*** QUI SUIS-JE ***
Ce partage de connaissances au travers de ma chaîne Youtube est le fruit de plus de 35 années de cheminement.
Comme vous avez pu le constater au travers de mes vidéos, le respect de l’humain et de sa liberté de choix sont au cœur de ma philosophie et de ma démarche.
Les pistes que je vous propose se situent le plus souvent hors des sentiers battus et ne cadrent pas avec ce que vous entendez habituellement. Pour autant, c’est ce que j’ai trouvé de plus efficace pour ma propre vie et celle de ceux que j’accompagne depuis près de 30 ans.
A travers ce partage, je veux :
— vous donner les moyens de vous épanouir à travers une vie plus consciente, plus autonome et plus responsable ;
— mettre à votre disposition des expertises variées qui auront un impact positif dans différents domaines de votre vie ;
— répondre à vos questions en vous proposant un regard neuf sur votre existence.
Pour en bénéficier au mieux, rejoignez dès maintenant les individus qui, comme vous, souhaitent résolument reprendre leur vie en main.
REJOIGNEZ cette communauté en cliquant sur ce lien : http://bit.ly/Rejoignezlacommunauté
Pour vous permettre d’aller encore plus loin, je crée également depuis des années des formations en ligne de très haute qualité.
*** La plateforme ÉMERGENCES ***
Jean-Jacques Crèvecœur est le fondateur et le directeur pédagogique de la plateforme d’ÉMERGENCES-Formations.
La création de cette plateforme répond à deux constats :
— d’une part, nous sommes des millions à ne plus nous reconnaître dans les valeurs et les messages véhiculés par les politiques, les entreprises multinationales et les médias qui veulent nous pousser à plus de consommation et plus d’individualisme ;
— d’autre part, pour créer les conditions d’un autre monde, basé sur des valeurs de respect, d’autonomie, de coopération et de solidarité, il est devenu indispensable d’acquérir de solides compétences pour apprendre à prendre soin de soi-même, de son entourage, de la communauté locale et de la nature.
C’est la raison pour laquelle la plateforme d’ÉMERGENCES-Formations a pour ambition de favoriser des connexions de plus en plus riches entre ceux qui aspirent à une meilleure vie et à un meilleur monde.
Par ailleurs, les formations en ligne proposées se distinguent par l’exigence de vulgarisation très poussée, la qualité des méthodes proposées et l’excellence pédagogique de la démarche.
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