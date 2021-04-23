Der deutsche Geist, die deutsche Kraft, die deutsche Seele

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38 views • April 23, 2021



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William Toel bei Gernot von Hagen über die deutsche Zukunft!

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William Toel & Gernot von Hagen über die deutsche Zukunft!

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Was Herr Toel, so deutschen-freundlich er auch spricht, übersieht, dass Deutsche und Russen alleine schon aus geo-logischen Gründen Brüdervölker sind. Außerdem haben die Zionisten sowie alliierten Besatzungsmächte für alle Verbrechen des BRD-Regimes die Verantwortung zu tragen, da sie dieses Firmenkonstrukt installiert haben.

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Was wäre, wenn Herr Toel als eine Art Agent Provokateur ein falsches Spiel spielt, indem er uns einerseits vertrauenswürdig informiert, um uns auf der anderen Seite zu desinformieren, was Verwirrung stiften und dem Tiefen Staat natürlich zuguten kommen soll. Also vorsichtig sein und selbst recherchieren ;·) NUR SO EIN GEDANKE...

Ich will niemanden verleugnen, und wenn alles echt ist, ist der Mann natürlich ein Superheld!• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •

Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?

ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!

D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [

Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! AUF DIESEM KANAL BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶William Toel bei Gernot von Hagen über die deutsche Zukunft!B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦​bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭​elfen☕ • 🇰ommentieren​💬 • 🇻​erbreiten​➥❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶William Toel & Gernot von Hagen über die deutsche Zukunft!B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦​bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭​elfen☕ • 🇰ommentieren​💬 • 🇻​erbreiten​➥Was Herr Toel, so deutschen-freundlich er auch spricht, übersieht, dass Deutsche und Russen alleine schon aus geo-logischen Gründen Brüdervölker sind. Außerdem haben die Zionisten sowie alliierten Besatzungsmächte für alle Verbrechen des BRD-Regimes die Verantwortung zu tragen, da sie dieses Firmenkonstrukt installiert haben.ⒶⒸⒽⓉⓊⓃⒼWas wäre, wenn Herr Toel als eine Art Agent Provokateur ein falsches Spiel spielt, indem er uns einerseits vertrauenswürdig informiert, um uns auf der anderen Seite zu desinformieren, was Verwirrung stiften und dem Tiefen Staat natürlich zuguten kommen soll. Also vorsichtig sein und selbst recherchieren ;·) NUR SO EIN GEDANKE...Ich will niemanden verleugnen, und wenn alles echt ist, ist der Mann natürlich ein Superheld!• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [ https://bridgeurl.com/aufwachen Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! Keywords deutschlandtoelhagen

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