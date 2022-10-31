Advertencia: Peligro Mundial - Masonería de grado superior

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Este documental surgió a partir de los gritos de angustia de los masones del más alto grado que rompieron su confidencialidad bajo extrema presión para emitir llamadas de advertencia urgentes a la población mundial. Han recopilado miles de documentos explosivos como evidencia para demostrar que este mundo está en el más grave peligro - de la "Masonería de Alto Grado" .