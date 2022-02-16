© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ο ΔΑΙΔΑΛΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ ΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ
Follow
5
Share
Report
362 views • February 16, 2022
Ενόσω το βασικό αφήγημα της ψευτοπανδημίας ήρθε η ώρα να βρεθεί υπο κατάρρευση, οι μαριονέτες συγχισμένες σπεύδουν σε παραδοχές που από τη μια δείχνουν μια ασθενή τάση να “πλησιάσουν στην κανονικότητα” κάποιους τομείς από την άλλη να κανονικοποιήσουν την εντύπωση πως το κράτος υπο τις άνωθεν εντολές θα μπορεί απερίφραστα να αποφασίζει τις απαραίτητες απαγορεύσεις και “απελευθερώσεις” ανάλογα με τις κρίσεις που “προκύπτουν.” Οπότε και μέσα στη συζήτηση για μια ενδεχόμενη νέα πανδημία διακρίναμε πως συγκεντρώνονται αρκετά ύποπτα στοιχεία αυτές τις μέρες που έχουν να κάνουν με το AIDS ενώ περιμένοντας τη συνέχεια του δράματος είδαμε τον Καναδά να μπαίνει σε κατάσταση ανάγκης που δίνει περισσότερες δικαιοδοσίες στο κράτος να καταστέλλει δικαιώματα, κατάσταση που ξέρουμε καλά ποιόν ωφελεί.
Παρότι όμως υποτίθεται πως έχουμε αυτού του μεγέθους τα υγειονομικά προβλήματα, η αποστολή παραμόρφωσης κάθε υγιούς δομής που μπορεί να ομαλοποιήσει μια κοινωνία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη τόσο που έχει φτάσει σε επίπεδο θεσμοθέτησης. Η φύση και η αγνότητα του έρωτα έχει υπονομευθεί ανεπανόρθωτα, καλά για δυο φύλα ούτε συζήτηση ενώ το να κάνεις παιδιά με φυσιολογικό τρόπο στην καλύτερη περίπτωση αποτελεί μεγάλο μπελά. Κι αν αυτά μπορούν να αποτελέσουν, μεταξύ άλλων, κίνδυνο για το δημογραφικό, οι ηγέτες μας έχουν λύσεις και μάλιστα επιπρόσθετες καθώς επειδή δεν είναι φαίνεται αρκετοί οι λαθρομετανάστες για να το λύσουν τώρα πλέον θα εισάγουμε και επίσημα ακόμα περισσότερους από το Μπαγκλαντες και το Πακιστάν για την ώρα διότι συν τοις άλλοις θα βοηθήσουν και σαν εργατικό δυναμικό την ανθηρή οικονομία της χώρας μας.
Στην προσπάθεια λοιπόν να αποδυναμώσουν και εν συνεχεία να χειραγωγήσουν πλήρως τους ανθρώπους με κάθε δυνατή στόχευση, εύκολα ίσως θα μπορούσαμε να φανταστούμε πως δεν θα γινόταν η πλήρης κατανόηση του ανθρώπινου εγκεφάλου να μείνει απ’εξω με πραγματικό τελικό στόχο τη σκέψη μας, τον νου. Γι’αυτό και από το 2013 στις ΗΠΑ είχε ξεκινήσει η πρωτοβουλία BRAIN με προφανώς άφθονες ψευτοχρηματικές παροχές ουτως ώστε να αποκωδικοποιήσει κάθε διαδικασία του εγκεφάλου και να τον αντιγράψει για τη χρήση σε υπολογιστές και τεχνητή νοημοσύνη μεταξύ άλλων. Παρότι όμως αυτού του είδους οι φοβερές κατανοήσεις για τον κόσμο και η γενικότερη εξέλιξη της συνείδησης του ανθρώπου θα μπορούσαν να φανούν σε κάποιον ότι κάνουν τη ζωή πιο επίπονη και δυσκολότερη, η πραγματικότητα είναι πως η κατανόηση του εαυτού μας, της φύσης και του Θεού σε βάθος μοιραία βάζουν τις βάσεις για μια ζωή αρμονικότερη που η προσήλωση σε αυτή δεν αποτελεί θυσία αλλά μεγαλείο.
Επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Γκρουπ στο Viber: https://invite.viber.com/?g=ti5xMtOGxU1U2nHFLjg6MkCDGmuUSOA6
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι στο Rumble: https://rumble.com/user/AngeloKar
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ: https://angelokarageorgos.gr/o-daidalodis-istos-mias-genikeumenis-paramorfopoiisis
Παρότι όμως υποτίθεται πως έχουμε αυτού του μεγέθους τα υγειονομικά προβλήματα, η αποστολή παραμόρφωσης κάθε υγιούς δομής που μπορεί να ομαλοποιήσει μια κοινωνία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη τόσο που έχει φτάσει σε επίπεδο θεσμοθέτησης. Η φύση και η αγνότητα του έρωτα έχει υπονομευθεί ανεπανόρθωτα, καλά για δυο φύλα ούτε συζήτηση ενώ το να κάνεις παιδιά με φυσιολογικό τρόπο στην καλύτερη περίπτωση αποτελεί μεγάλο μπελά. Κι αν αυτά μπορούν να αποτελέσουν, μεταξύ άλλων, κίνδυνο για το δημογραφικό, οι ηγέτες μας έχουν λύσεις και μάλιστα επιπρόσθετες καθώς επειδή δεν είναι φαίνεται αρκετοί οι λαθρομετανάστες για να το λύσουν τώρα πλέον θα εισάγουμε και επίσημα ακόμα περισσότερους από το Μπαγκλαντες και το Πακιστάν για την ώρα διότι συν τοις άλλοις θα βοηθήσουν και σαν εργατικό δυναμικό την ανθηρή οικονομία της χώρας μας.
Στην προσπάθεια λοιπόν να αποδυναμώσουν και εν συνεχεία να χειραγωγήσουν πλήρως τους ανθρώπους με κάθε δυνατή στόχευση, εύκολα ίσως θα μπορούσαμε να φανταστούμε πως δεν θα γινόταν η πλήρης κατανόηση του ανθρώπινου εγκεφάλου να μείνει απ’εξω με πραγματικό τελικό στόχο τη σκέψη μας, τον νου. Γι’αυτό και από το 2013 στις ΗΠΑ είχε ξεκινήσει η πρωτοβουλία BRAIN με προφανώς άφθονες ψευτοχρηματικές παροχές ουτως ώστε να αποκωδικοποιήσει κάθε διαδικασία του εγκεφάλου και να τον αντιγράψει για τη χρήση σε υπολογιστές και τεχνητή νοημοσύνη μεταξύ άλλων. Παρότι όμως αυτού του είδους οι φοβερές κατανοήσεις για τον κόσμο και η γενικότερη εξέλιξη της συνείδησης του ανθρώπου θα μπορούσαν να φανούν σε κάποιον ότι κάνουν τη ζωή πιο επίπονη και δυσκολότερη, η πραγματικότητα είναι πως η κατανόηση του εαυτού μας, της φύσης και του Θεού σε βάθος μοιραία βάζουν τις βάσεις για μια ζωή αρμονικότερη που η προσήλωση σε αυτή δεν αποτελεί θυσία αλλά μεγαλείο.
Επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Γκρουπ στο Viber: https://invite.viber.com/?g=ti5xMtOGxU1U2nHFLjg6MkCDGmuUSOA6
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι στο Rumble: https://rumble.com/user/AngeloKar
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ: https://angelokarageorgos.gr/o-daidalodis-istos-mias-genikeumenis-paramorfopoiisis
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.