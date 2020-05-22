Plandemic di Judy Mikovits. La sua intervista denuncia è la più censurata al mondo. I morti in Italia sono avvenuti a causa di un nuovo vaccino antinfluenzale NON testato

La dott.ssa Judy Mikovits è una moderna Rosalind Franklin, una brillante ricercatrice che scuote il club scientifico dei vecchi ragazzi con le sue scoperte rivoluzionarie. E come molte donne che hanno trasgredito nel mondo degli uomini, ha scoperto segreti vecchi di decenni che molti preferirebbero fossero dimenticati e sepolti.







Dalla sua tesi di dottorato, che ha cambiato il trattamento dell'HIV-AIDS, salvando la vita di milioni di persone, tra cui il grande del basket Magic Johnson, alla sua spettacolare scoperta di una nuova famiglia di retrovirus umani, e le sue ultime ricerche che indicano una nuova era d'oro di salute, il Dr. Mikovits è sempre stato all'avanguardia nella scienza.







La dott.ssa Mikovits ha visto il meglio e il peggio della scienza. Quando faceva parte della comunità di ricerca che ha trasformato l'HIV-AIDS da una malattia mortale in una malattia gestibile, ha visto la scienza al suo meglio. Ma quando le sue indagini si sono chieste se l'uso del tessuto animale nella ricerca medica stia scatenando devastanti piaghe di malattie croniche, come l'autismo e la sindrome da affaticamento cronico, ha visto la scienza nel peggiore dei modi. Se i suoi sospetti sono corretti, stiamo osservando un completo riallineamento delle pratiche scientifiche, incluso il modo in cui studiamo e trattiamo le malattie umane.







In questa intervista denuncia, la dott.ssa Mikovits vuol mettere in luce con coraggio il vero motivo per cui l' Italia sia stata colpita dal virus cosi duramente. Afferma che in Italia sia stato sperimentato un nuovo tipo di vaccino antinfluenzale nelle zone maggiormente colpite,senza che il governo abbia detto niente alla popolazione.











Le sue parole:

"L'Italia ha una popolazione molto vecchia, molto ammalata e con disordini infiammatori.

All'inizio del 2019 hanno somministrato un vaccino nuovo e non testato contro l'influenza, con quattro diversi tipi di influenza, incluso il pericolosissimo H1N1.

Quel vaccino è stato ottenuto attraverso i cani, perché i cani hanno molti coronavirus, e non lo hanno testato per poter incolpare il covid-19".



In questa intervista denuncia ci sono molte rivelazioni scottanti e ovviamente è stata censurata da tutti i social dove prevale la dittatura sanitaria della mafia medica.



In Italia si sono mossi per screditare questa denuncia della virologa tutti i siti antibufale filogovernativi e tutti giornali maggiormente corrotti e mazzettati dalla mafia medica e politica corrotta dalle case farmaceutiche, quasi tutti direi. Per libertà di stampa siamo agli ultimi posti della classifica mondiale, quindi abbiamo un'informazione di regime falsa e arrivista, che vorrebbe oggigiorno addirittura far credere che faccia un'informazione seria contribuendo alla lotta contro le notizie false "fake news", quando invece sono proprio questi pennivendoli di giornali a spacciare certe bugie per verità e certe verità per bugie.. come in questo caso, etichettando tutto con i vecchi termini coniati dalla Cia per le notizie scomode; "Teoria del Complotto o della Cospirazione e Fake News"

Ma come potremmo mai essere noi dei complottisti, quando sono loro a creare i complotti per poi nasconderli?



Nota: Spero che condividiate il più possibile questa atroce verità che ha portato ad una atroce morte molti nostri connazionali per non parlare del dolore che hanno avuto tante famiglie. (Noi su Facebook siamo ancora bloccati, quindi quei pochi lettori di questo articolo potrebbero fare la differenza).

Se non riusciremo ad avere giustizia, avremo portato almeno tanta consapevolezza su questi crimini contro l'umanità fatti attuare dal nostro venduto stato canaglia complice.