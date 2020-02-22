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911 IN PLANE SITE Director's Cut
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108 views • February 22, 2020
Se un'immagine vale più di mille parole, quanto vale un video?
Ciò che "In Plane Site" realizza che nessun altro video esposto l'11 settembre deve ancora oggi, è che espone lo spettatore a una raffica di clip di notizie provenienti dalla maggior parte dei media. La storia ufficiale di quel giorno è stata raccontata in diretta TV da giornalisti, poliziotti, vigili del fuoco e altri testimoni oculari sulla scena, tuttavia, che il filmato è stato mostrato solo una volta nelle trasmissioni televisive in diretta nelle prime ore degli attacchi e poi ... non è mai stato ripetuto. Le storie cambiarono, le informazioni furono enigmaticamente omesse e quella che può essere descritta solo come propaganda ufficialmente prescritta prese il posto della realtà indiscutibile.
Ciò che "In Plane Site" realizza che nessun altro video esposto l'11 settembre deve ancora oggi, è che espone lo spettatore a una raffica di clip di notizie provenienti dalla maggior parte dei media. La storia ufficiale di quel giorno è stata raccontata in diretta TV da giornalisti, poliziotti, vigili del fuoco e altri testimoni oculari sulla scena, tuttavia, che il filmato è stato mostrato solo una volta nelle trasmissioni televisive in diretta nelle prime ore degli attacchi e poi ... non è mai stato ripetuto. Le storie cambiarono, le informazioni furono enigmaticamente omesse e quella che può essere descritta solo come propaganda ufficialmente prescritta prese il posto della realtà indiscutibile.
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