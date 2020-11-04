Ostatni Papież?

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Bazylika Św. Piotra w Rzymie została trafiona przez piorun tego samego dnia w którym obecny Papież Benedykt XVI ogłosił swoją rezygnację.



To jest Św Malachiasz, XII wieczny biskup Irlandii, który 1139 roku udał się do Rzymu i otrzymał wizję wszystkich przyszłych Papieży. Stało się to znane jako "przepowiednia Papieży".



Zasadniczo była to przepowiednia, lista wszystkich przyszłych Papieży, którzy będą przewodniczyli kościołowi katolickiemu. Zaczynając od 1143 można prześledzić całą listę na wikipedii, aż do dnia dzisiejszego. Oczywiście po ogłoszeniu rezygnacji Ratzingera, po nim znajdujemy ostatniego Papieża. I chociaż te przepowiednie są otwarte na wszelkie interpretacje, wiele z nich jest oszałamiająco trafnych. Dla przykładu MarketWatch opublikował artykuł na ten temat. To jest jedna z przepowiedni Św Malachiasza- Jan Paweł I (Albino Luciani) został opisany jako "De medietate Lunae" co oznacza "z połowy księżyca". Obecni interpretujący mówią, że to przewidziało, iż jego rządy rozpoczną się podczas pierwszej lub ostatniej kwadry i będą trwały jeden miesiąc co się w istocie stało. Dalej piszą o Janie Pawle II, którego przepowiednia opisuje jako "De labore Solis" czyli "z pracy Słońca" ponieważ narodził się podczas zaćmienia słońca. International Business Times podaje dziś, że "Zgodnie z przepowiednią Jan Paweł II odpowiada temu opisowi ponieważ urodził się on 18 maja 1920 podczas zaćmienia słońca i był złożony do grobu również podczas kolejnego zaćmienia 8 kwietnia 2005". Tak więc przynajmniej w przypadku Jana Pawła I i Jana Pawła II przepowiednia Św Malachiasza wg tych interpretacji wydaje się być trafna.



Więc co Św Malachiasz mówi o Papieżu, który ma być następcą Ratzingera, po tym jak zrezygnuje w przeciągu kilku tygodni. Oto co napisał: "W czasie najgorszego prześladowania Świętego Kościoła Rzymskiego, [na tronie] zasiądzie Piotr Rzymianin, który będzie paść owce podczas wielu cierpień, po czym miasto siedmiu wzgórz [Rzym] zostanie zniszczone i straszny Sędzia osądzi swój lud. Koniec."



Św Malachiasz przewidział, że kolejny Papież- Piotr Rzymianin będzie ostatnim Papieżem. Lista na nim się kończy i ma być on ostatnim Papieżem.



Więc kto, według bukmacherów, jest faworytem by zostać kolejnym Papieżem? To ten człowiek, Kardynał ‪Peter Turkson‬ lub jak by to ujął Św Malachasz "Petrus Romanus", lub "Piotr Rzymianin".



Tak więc ten człowiek będąc jednym z faworytów by zostać kolejnym Papieżem, jego imię wpasowuje się idealnie w przepowiednię Papieży Św Malachiasza.



I jeśli nie jest to dostatecznie apokaliptyczne dla ciebie to istnieje także odniesienie w księdze apokalipsy odnoszące się do tego co napisał Św Malachiasz nt zniszczenia miasta siedmiu wzgórz. W księdze Apokalipsy, znanej także jako Apokalipsa Św Jana istnieje odniesienie do miasta siedmiu wzgórz i wielu prześladowań jakie staną się udziałem ludzkości przed sądem ostatecznym, wniebowzięciem, nadejściem antychrysta, siedmiu lat cierpień i ostatecznych dni.



Wystarczy dodać, że jeśli przepowiednia ta jest prawdziwa to świat wkrótce stanie się miejscem walki pomiędzy siłami dobra i zła.