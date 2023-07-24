Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).
Да Будет Свет!
Список вопросов.00:00 — Вступление.
00:33 — Почему настоящие «неизправимые атеисты» всегда нетерпимые, агрессивно насаждают свои взгляды?
01:04 — Прославление ИзТочника Света открывает человеку осознание всей Истины?
01:53 — Если Твой Свет Проявляется сразу повсюду — значит, Скорость Света Безконечна?
04:12 — В Библии есть понятие «12 колен израилевых». Почему именно колен (ни рук, ни ног)? Кали носит ожерелье из черепов, а также кушак из рук. Почему именно руки и черепа?
04:58 — Подходит ли пословица: «На войне все средства хороши», в случаях когда обращаешься за помощью, при болезни, к контактёрам-целителям?
06:16 — О чём просить, обращаясь с молитвой к Матери Мира, для только что ушедшей с земного плана души?
06:43 — Душа, воплощаясь в тело, эволюционирует от предыдущих жизней, или же сначала вселяется детская душа, затем другая — юная и дальше — взрослая?
07:46 — Когда человек икает, говарят: «кто-то вспоминает». Так ли это?
08:47 — Какое значение имеет гора Кайлас для нашей планеты?
09:25 — Какими качествами должен обладать земной правитель страны? Какие приоритеты в управлении должны быть у будущих правителей?
10:37 — Если радители дают своим детям имя умершего радственника, то карма умершего переходит ребёнку в дальнейшей его жизни на Земле?
11:31 — Полезен ли чайный гриб?
12:19 — Понятия РАЗУМ и УМ имеют разные смыслы?
13:05 — В чём Смысл, Заложенный в Поэзии Матери Мира «Здание π»?
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 83.
Читает Автор. https://youtu.be/bgPeNXDooK0
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2023 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-83
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara/videos?page=1 Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Каналы
https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
и
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.