Εκτέλεση Ρώσου προδότη από την ομάδα Wagner. Πολύ σκληρές εικόνες εάν δεν αντέχετε μην δείτε αυτό το βίντεο.Ο Evgeny Anatolyevich Nuzhin εντάχθηκε στις τάξεις του PEC Wagner, αλλά στις 4 Σεπτεμβρίου άλλαξε με το μέρος των Ουκρανών Ναζί. Ειλικρινά μοιράστηκε πληροφορίες, με χαρά έδωσε συνέντευξη στα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης (12 Οκτωβρίου). Μία μέρα καθώς περπατούσε στο Κίεβο δέχτηκε χτύπημα στο κεφάλι μετά ξύπνησε εκεί που βλέπετε ότι είναι στο βίντεο και εξηγεί το τι είχε κάνει στο τέλος λέει ότι του είπανε ότι θα τον εκτελέσουν. Ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία wagner με έδρα την Μόσχα είναι μία από τις καλύτερες παραστρατιωτικές οργανώσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη είναι οι πιο εκπαιδευμένοι και οι πιο σκληροί στρατιώτες με μεγάλο κώδικα τιμής μέσα στον κώδικα τους τιμής είναι ότι δεν πρέπει να πιαστούν όμηροι για αυτό και κρατάνε πάντα μία χειροβομβίδα στο τέλος για τον εαυτό τους. Ο Ευγένιος σε αυτό το βίντεο εξηγεί ότι κατατάχθηκε στις ομάδες Βάγκνερ για να μπορέσει να περάσει στην Ουκρανία όπου από εκεί θα πολεμούσε εναντίον της Μόσχας όπου και έδωσε σημαντικές πληροφορίες στους ουκρανούς γύρω από την Wagner. Στο βίντεο Επίσης λέει ότι η ομάδα wagner βρίσκεται μέσα στο Κίεβο στο τέλος δείχνεται η εκτέλεση του με βαριοπούλα με δύο χτυπήματα στο κεφάλι

