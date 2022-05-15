Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 38

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Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).
Да Будет Свет!
Список вопросов:
00:00 — Вступление.
00:33 — Вопрос о спасении заблудших.
01:09 — Почему большинство верит обману СМИ?
01:53 — Вопрос о клонах летариях и биороботах.
02:47 — Вопрос о духовной слепоте.
03:33 — Вопрос о молчании.
04:11 — Как избавиться от зависимости?
05:33 — Может ли кто-то любить Матерь Мира не любя других?
06:01 — Вопрос о Ведании Света.
06:40 — Вопрос о Картинах.
07:06 — Вопрос о Картине «Кремниевая Эра».
08:00 — Вопрос о жизненной программе человека.
08:26 — Как перепрограммировать себя на позитив?
08:57 — Как обрести гибкость?
09:22 — Вопрос об Истинной Любви.
10:07 — Вопрос о фразе «горе от ума».
10:33 — Как совершается познание?
11:10 — Вопрос об ответственности за насилие.
12:14 — Вопрос об обидах и раздражении.
12:44 — Вопрос об отношении к самому себе.
13:27 — Вопрос об «эгрегорной войне».
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 38.
Читает Автор. https://youtu.be/g_K4PWtikGc
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-38
Книга «Чудо Познания», 2 том https://usmalos.com/novosti/2022/03/05/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya-2-tom/
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: www.VictoriaRA.com www.USMALOS.com.
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Все Авторские Видео Виктории ПреобРАженской за 2020-2021 гг. https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/
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