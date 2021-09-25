Ķvällens galenskap 210925

1. Centerpartiets skandalomsusade profil Frederick Federley meddelar nu att han säljer den gård i byn Björbo i Dalarna som kopplats samman med en uppmärksammad pedofilhärva. Den tidigare C-toppen har efter den negativa uppmärksamheten hamnat i fejd med grannarna och flyttar därför. Han berättar också att han sadlar om från politiker till präst.2. En privatexpedition under ledning av Estlands tidigare statsåklagare Margus Kurm genomförs just nu med uppdraget att undersöka, filma och scanna vrakets skador för att försöka komma till ökad klarhet med varför M/S Estonia faktiskt förliste.3. Riksdagen har beslutat att förlänga pandemilagen i fyra månader, till den sista januari. Även lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs.Sverige häver i stort sett alla restriktioner den 29 september. Det nyligen fattade beslutet i riksdagen om att förlänga pandemilagen innebär inte per automatik att fler restriktioner återinförs, utan att regeringen fortsatt ges mandat av riksdagen att snabbt införa restriktioner om de skulle vilja det.4. Centerpartiets stämma pågår men skulle lika gärna kunnat vara gycklarnas afton. Medan svenska folket upplever ökat våld på gatorna, förestående elbrist och cementkris ägnar sig partiet åt – prata skit om ett annat parti, Sverigedemokraterna.5. På nyhetsplats vilseleder Aftonbladet läsarna om varför Sverige eldar tjockolja för att producera el. Frågan är förstås politiskt känslig och jag kan förstå att nyhetsjournalisterna vill rädda ansiktet på regeringen. Tyvärr luras läsarna av den försåtliga journalistiken.6. Tingsrätten bifaller Alternativ för Sveriges talan om att en vänsterextremist som förstört valpropaganda för flera tusen kronor ska betala skadestånd som täcker kostnaderna.7. 1974 års författning kuppades igenom av Socialdemokraterna. Tidigare fanns det också ett tjänstemannaansvar i Sverige, i enlighet med brottsbalken, där makthavare kunde åtalas för tjänstefel samt få böter eller fängelse. Men även det avskaffades. Idag hamnar tjänstefel mer internt inom myndigheten, ungefär som i ett privat företag.