Dr. Vernon Coleman's most important video EVER. MUST SEE

Dr. Coleman's asking: Now more than ever, I need your help. Unless we work together, we are doomed.I need your help because we need to reach millions with this video and with the big platforms and the mainstream media having banned me, I can’t reach those millions without you. I believe this is the most important video. I will ever make and the most important you will ever see.I fear that the genocidal lunatics, the horsemen of the Apocalypse who planned this fraud are leading us into Armageddon.Miljoenen hebben een van de COVID-19 vaccins gekregen en kunnen als gevolg van die vaccinaties sterven. Maar de politici en de adviseurs deden alles verkeerd. En degenen die vraagtekens zetten bij wat er gebeurde, werden gedemoniseerd en tot zwijgen gebracht. Het publiek werd aanvankelijk verzekerd dat het alleen door een enorm vaccinatieprogramma mogelijk zou zijn een deel van hun laatste vrijheden terug te winnen. Dit was altijd gevaarlijke onzin.Het eerste probleem is dat deze experimentele vaccins al wanhopig gevaarlijk zijn gebleken, waarbij al veel mensen zijn gedood en bij nog veel meer mensen ernstige bijwerkingen zijn opgetreden. De omvang van dit specifieke probleem kan worden afgemeten aan het feit dat zelfs de autoriteiten toegeven dat waarschijnlijk slechts één op de 100 vaccingerelateerde sterfgevallen en ernstige verwondingen zal worden gerapporteerd. Het is onmogelijk te schatten hoeveel er zullen sterven aan allergieproblemen, hartproblemen, beroertes, neurologische problemen, enzovoort. Of hoeveel er blind of verlamd zullen raken. Het tweede probleem is het probleem van het immuunsysteem, bekend als pathogene priming of cytokinestorm. Wat er gebeurt is dat het immuunsysteem van de persoon die gevaccineerd is, wordt klaargestoomd om op een zeer dramatische manier te reageren als die persoon in de toekomst in contact komt met het virus. Het resultaat kan catastrofaal zijn, en dat is wat er naar ik vrees in de herfst en de volgende winter zal gebeuren. De mensen die gevaccineerd zijn, zullen echt in de problemen komen als ze de volgende keer in contact komen met het coronavirus. Hun immuunsysteem zal overreageren en dat zal waarschijnlijk het moment zijn waarop er veel doden zullen vallen. Patiënten zijn niet officieel gewaarschuwd voor dit probleem, hoewel het bewijs is gepubliceerd in het International Journal of Clinical Practice van oktober vorig jaar. Het document getiteld Informed Consent Disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease. Maar er is geen geïnformeerde toestemming voor patiënten, en ik vermoed dat de meeste artsen onwetend blijven over de risico's.Patienten wordt verteld dat er geen gevaren zijn aan deze vaccins. Vooral ouderen en mensen met een zwak immuunsysteem lopen het risico te worden gedood. Het coronavirus verspreidt zich het snelst in de herfst en de winter. Als gevolg van de epidemie van ziekten en sterfgevallen die zal plaatsvinden, zullen de regeringen beginnen met het promoten van de volgende ronde vaccinaties. Er zal veel worden gesproken over mutaties en er zullen nieuwe, afschuwelijk geprepareerde experimentele vaccins worden geproduceerd en zwaar worden gepromoot.Kijkt u voor meer tekst op: