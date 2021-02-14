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Кэтрин Остин Фиттс "ОС на базе вакцин мРНК от COVID-19"
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178 views • February 14, 2021
Как объясняет Кэтрин Остин Фиттс - бывший помощник министра жилищного строительства и городского развития Соединенных Штатов и основатель компании Solari, Inc., эти инъекционные препараты являются частью сложной системы биологического, экономического и политического контроля, которая финансируется за счет мощных специальных интересов:
"Так что позвольте мне пройти туда, куда, по-моему, он направляется. Я думаю, куда они идут - и они прототипируют тонны технологий, так что я не думаю, что у них это еще есть, - но куда они хотят пойти, они хотят загрузить систему Microsoft Office в ваше тело, в ваш мозг и подключить ее к контракту Jedi cloud и контракту Amazon Cloud в ЦРУ. И если они могут подключить семь человек семь миллиардов человек напрямую к своим облачным контрактам и использовать вирусы - я имею в виду, это очень умно-использовать вирусы, чтобы поддерживать эти обновления. Ты знаешь, просто продолжай получать эти обновления.
Итак, вы видели мою последнюю статью “Мошенничество с инъекциями.” Я думаю, что это обман, называть эти вакцины они не вакцины, они не лекарства. Но я думаю, что это та же самая модель, которую вы использовали в компьютерах и идеях. Точно так же, как Билл Гейтс дал возможность спецслужбам проникнуть через черный ход в наши—ну, вы знаете, наши данные-и наши компьютеры. Они хотят проникнуть через черный ход в наш разум, и это очень трудно, если вы этого не сделали, если вы не изучили жуткую технологию, технологию Чарльза Либера, трудно понять, но мы начинаем понимать ее.
Итак, мы имеем дело с людьми, у которых есть невообразимые обязательства за то, что они сделали в области здравоохранения и что они сделали в финансовой области. И то, что они пытаются сделать, они пытаются сделать две вещи: во-первых, загрузить операционную систему в наши тела-я называю это мошенничеством с инъекциями, потому что они называют это вакциной, а по закону вакцина-это лекарство, это не лекарство, так что для меня то, что они делают, - это мошенничество. И затем вторая вещь, которую они пытаются сделать, это внедрить отслеживание контрактов, чтобы они могли иметь-прежде чем они получат операционную систему в каждом, кого они могут иметь полный контроль. Ну, знаешь, похитить тебя, посадить в тюрьму без ордера, вломиться в твой дом, забрать твоих детей.И я все время говорю людям: "вы заметили, что это люди, которые летали на самолете Epstein Air, которые все хотят отслеживать контракты? Почему это так?” Знаете, почему вы хотите, чтобы люди, которые сделали Epstein Air, могли войти в ваш дом и похитить ваших детей?"
Мошенничество с инъекциями (The Injection Fraud – It’s Not a Vaccine) - https://home.solari.com/deep-state-tactics-101-the-covid-injection-fraud-its-not-a-vaccine/
Кэтрин Остин Фиттс разоблачает мошенничество с инъекциями (Catherine Austin Fitts Exposes The Injection Fraud) - https://www.corbettreport.com/interview-1550-catherine-austin-fitts-exposes-the-injection-fraud/
Как Беларусь разоблачает ложь о карантине (How Belarus Exposes the Lockdown Lie) - https://off-guardian.org/2020/12/19/how-belarus-exposes-the-lockdown-lie/
Вы не можете подать в суд на Pfizer или Moderna, если у вас есть серьезные побочные эффекты вакцины Covid. Правительство, скорее всего, тоже не возместит вам ущерб. (You can’t sue Pfizer or Moderna if you have severe Covid vaccine side effects. The government likely won’t compensate you for damages either.) - https://www.cnbc.com/2020/12/16/covid-vaccine-side-effects-compensation-lawsuit.html
Джеймс Лайонс-Вейлер - Патогенная прайминг: предупреждение о безопасности вакцины против коронавируса (James Lyons-Weiler - Pathogenic Priming: Coronavirus Vaccine Safety Warning) - https://dryburgh.com/james-lyons-weiler-coronavirus-vaccine-safety-warning/
"Так что позвольте мне пройти туда, куда, по-моему, он направляется. Я думаю, куда они идут - и они прототипируют тонны технологий, так что я не думаю, что у них это еще есть, - но куда они хотят пойти, они хотят загрузить систему Microsoft Office в ваше тело, в ваш мозг и подключить ее к контракту Jedi cloud и контракту Amazon Cloud в ЦРУ. И если они могут подключить семь человек семь миллиардов человек напрямую к своим облачным контрактам и использовать вирусы - я имею в виду, это очень умно-использовать вирусы, чтобы поддерживать эти обновления. Ты знаешь, просто продолжай получать эти обновления.
Итак, вы видели мою последнюю статью “Мошенничество с инъекциями.” Я думаю, что это обман, называть эти вакцины они не вакцины, они не лекарства. Но я думаю, что это та же самая модель, которую вы использовали в компьютерах и идеях. Точно так же, как Билл Гейтс дал возможность спецслужбам проникнуть через черный ход в наши—ну, вы знаете, наши данные-и наши компьютеры. Они хотят проникнуть через черный ход в наш разум, и это очень трудно, если вы этого не сделали, если вы не изучили жуткую технологию, технологию Чарльза Либера, трудно понять, но мы начинаем понимать ее.
Итак, мы имеем дело с людьми, у которых есть невообразимые обязательства за то, что они сделали в области здравоохранения и что они сделали в финансовой области. И то, что они пытаются сделать, они пытаются сделать две вещи: во-первых, загрузить операционную систему в наши тела-я называю это мошенничеством с инъекциями, потому что они называют это вакциной, а по закону вакцина-это лекарство, это не лекарство, так что для меня то, что они делают, - это мошенничество. И затем вторая вещь, которую они пытаются сделать, это внедрить отслеживание контрактов, чтобы они могли иметь-прежде чем они получат операционную систему в каждом, кого они могут иметь полный контроль. Ну, знаешь, похитить тебя, посадить в тюрьму без ордера, вломиться в твой дом, забрать твоих детей.И я все время говорю людям: "вы заметили, что это люди, которые летали на самолете Epstein Air, которые все хотят отслеживать контракты? Почему это так?” Знаете, почему вы хотите, чтобы люди, которые сделали Epstein Air, могли войти в ваш дом и похитить ваших детей?"
Мошенничество с инъекциями (The Injection Fraud – It’s Not a Vaccine) - https://home.solari.com/deep-state-tactics-101-the-covid-injection-fraud-its-not-a-vaccine/
Кэтрин Остин Фиттс разоблачает мошенничество с инъекциями (Catherine Austin Fitts Exposes The Injection Fraud) - https://www.corbettreport.com/interview-1550-catherine-austin-fitts-exposes-the-injection-fraud/
Как Беларусь разоблачает ложь о карантине (How Belarus Exposes the Lockdown Lie) - https://off-guardian.org/2020/12/19/how-belarus-exposes-the-lockdown-lie/
Вы не можете подать в суд на Pfizer или Moderna, если у вас есть серьезные побочные эффекты вакцины Covid. Правительство, скорее всего, тоже не возместит вам ущерб. (You can’t sue Pfizer or Moderna if you have severe Covid vaccine side effects. The government likely won’t compensate you for damages either.) - https://www.cnbc.com/2020/12/16/covid-vaccine-side-effects-compensation-lawsuit.html
Джеймс Лайонс-Вейлер - Патогенная прайминг: предупреждение о безопасности вакцины против коронавируса (James Lyons-Weiler - Pathogenic Priming: Coronavirus Vaccine Safety Warning) - https://dryburgh.com/james-lyons-weiler-coronavirus-vaccine-safety-warning/
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