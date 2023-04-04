HISTORIC BANNACK MONTANA!

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BANNACK MONTANA IS ONE OF THE MOST FASCINATING OLD WEST MINING TOWNS IN THE WEST. IT HAS ONE OF THE OLDEST FREEMASONRY TEMPLES AROUND. WHILE I THINK THE LATTER IS A CULT IT'S STILL COOL. BE SURE TO ATTEND WHEN THEY HAVE A SPECIAL EVENT. OTHERWISE A FEW OF THE BUILDINGS MIGHT BE CLOSED. SEND TO EVERYONE...