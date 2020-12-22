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THIS IS WHAT THEY HAVE PLANNED FOR YOU IN 2025 TO 2028! WELCOME TO YOUR FUTURE! [2020-12-22] (VIDEO)
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2244 views • December 22, 2020
DIANA LENSKA does a great job showing you that the COVID-19 PLANdemic/SCAMdemic/CASEdemic is just that, it is a False Flag Event, FAKE News, Psychological Operation (PsyOp), and ALL ABOUT THE NEW WORLD ORDER CONTROL, not a flu virus. COVID stands for CERTIFICATION OF VACCINATION IDENTIFICATION. It has always been about CONTROL, not a common cold or annual flu. There is NOTHING NOVEL ABOUT CORONAVIRUS, it has been around forever.
THE SPARS PANDEMIC 2025 - 2028 (FALSE FLAG EVENT DISCLOSURE DOCUMENT)
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubs-pdfs/2017/spars-pandemic-scenario.pdf
Science is Fake, Science is a Religion, Science is Science Fiction. DON'T BE BLINDED BY SCIENCE!
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO
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https://www.bitchute.com/video/ZtXgH9pm170H/
NATIONAL INTELLIGENCE ANALYST TELLS US MORE TRUTH ABOUT THE CV19 FRAUD - DAVID E. MARTIN (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/oWanjStAuya7/
EVIDENCE COVID RNA BASE PAIRS ARE IDENTICAL TO CHROMOSOME 8 HUMAN DNA - DR. AMANDHA VOLLMER (VIDEO)
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https://www.bitchute.com/video/k0FHvv3RhMvj/
HOW DANGEROUS IS COVID-19 ACCORDING TO THE GOVERNMENT - TICKERGUY (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/5hsex9V6dTzd/
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https://www.bitchute.com/video/VE4aPoy3zy6B/
DARK WINTER AND BLACK SKY - DEBORAH TAVARES (VIDEO)
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THE SPARS PANDEMIC 2025 - 2028 (FALSE FLAG EVENT DISCLOSURE DOCUMENT)
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubs-pdfs/2017/spars-pandemic-scenario.pdf
Science is Fake, Science is a Religion, Science is Science Fiction. DON'T BE BLINDED BY SCIENCE!
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO
[MeWe] https://mewe.com/join/sergeantmajorstrutherinfo
[Spreely] https://www.spreely.com/page/SergeantMajorsTrutherInfo
[Gab] https://gab.com/Sergeant_Major
[Bitchute] https://www.bitchute.com/channel/sergeant-major/
[Brighteon] https://www.brighteon.com/channels/sergeantmajor
[UGETube] https://videos.utahgunexchange.com/@SERGEANT%20MAJORS%20TRUTHER%20INFO
[OurTube] https://ourtube.co.uk/@SGMs_Truther_Info
[NewTube] https://newtube.app/user/SGMs_TRUTHER_INFO
[BrandNewTube] https://brandnewtube.com/@SergeantMajor
[Odysee] https://odysee.com/$/invite/4dCmT1hh84DFXxzRvUh2B8YabMsHMK1m
[Lbry] https://lbry.tv/$/invite/@SergeantMajor'sTrutherInfo#21f9aff7cc7c7903e1554b8ca3134badae40e9eb
SONGBIRD [2020] (MOVIE TRAILER)
https://www.bitchute.com/video/Ic5oyqatF0be/
EXPOSED DEEP STATE PLAN TO USE BIOWEAPONS FOR TOTAL CONTROL - HARRY VOX (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/XJjyO7HWexhF/
HONEST EXPERTS ARE TRYING TO WARN YOU! [2020-12-09] - POLLY ST. GEORGE (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/9uZgWfhkPv4C/
COVID-19 DEATH STATS ARE ALL FAKE - BRIAN YOUNG (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/KreBuG1EW5AX/
DR. ANDREW KAUFMAN: THEY WANT TO GENETICALLY MODIFY US WITH THE COVID-19 VACCINE - PART 1 (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/qPq8J9WrBc4w/
HUMAN 2.0: A WAKEUP CALL TO THE HUMAN RACE - DR. CARRIE L. MADEJ (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/T2HGhUZso0IW/
FEMA EMPLOYEE WARNS OF FINAL DEPOPULATION MOVE COMING SOON - CELESTE SOLUM (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/aJU41dlHeI4O/
FEMA OPERATIVE CELESTE SOLUM TALKS VACCINES & MASS DEPOPULATION [2020-11-19] - DAVID ICKE (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/IF8WP7GRbJy4/
THE ENTIRE ROCKEFELLER EUGENICS COVID-19 PLAN EXPOSED - PRESIDENT OF GHANA (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/RaYsgpGVGblY/
IT IS GOING TO BE THE MOST TERRIBLE VACCINE OF ALL - DR. ROBERTO PETRELLA (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/RSQGNBA1JODk/
'IPSOS MORI' IN LATIN TRANSLATES TO 'THEY DIE' IN ENGLISH (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/RcSgRnWlCBlo/
THE TRUTH ABOUT WHAT'S REALLY IN THE mRNA COVID19 GMO VACCINE [2020-11-22] (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/fzWXJhHsRijw/
GOVERNMENTS ARE USING A COVID-19 TEST WITH UNDECLARED FALSE POSITIVE RATES - DR. MIKE YEADON (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/AciDOgguRhwG/
COVID 19 TEST KITS PURCHASED AND RECEIVED IN 2017 AND 2018 BY MOST WORLD GOVERNMENTS - WGON (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/dkgfuB50L2ql/
HYDROXYCHLOROQUINE WITH ZINC IS THE $20.00 CURE FOR COVID19 - DR. VLADIMIR ZEV ZELENKO (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/6PzxY0DtJVn6/
HYDROXYCHLOROQUINE & ZINC COMBO HAVE 100% SUCCESS AGAINST A.R.D.S. - DR. ANTHONY CARDILLO (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/1td16BiXtNnT/
PUB MED WHITE PAPER PROVING 5G IS THE 'CORONAVIRUS' WITHDRAWN - RITCHIE FROM BOSTON (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/ZtXgH9pm170H/
NATIONAL INTELLIGENCE ANALYST TELLS US MORE TRUTH ABOUT THE CV19 FRAUD - DAVID E. MARTIN (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/oWanjStAuya7/
EVIDENCE COVID RNA BASE PAIRS ARE IDENTICAL TO CHROMOSOME 8 HUMAN DNA - DR. AMANDHA VOLLMER (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/7BYHmkirFizx/
CAUSE FOR CONCERN: DEATH COUNTS FROM COVID-19 HAVE BEEN FAKED SINCE MARCH 2020 (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/k0FHvv3RhMvj/
HOW DANGEROUS IS COVID-19 ACCORDING TO THE GOVERNMENT - TICKERGUY (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/5hsex9V6dTzd/
SILENT WEAPONS FOR QUIET WARS IS GOING ON NOW [2020-07] - DEBORAH TAVARES (AUDIO REPORT)
https://www.bitchute.com/video/VE4aPoy3zy6B/
DARK WINTER AND BLACK SKY - DEBORAH TAVARES (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/FFJjZOSL0qjK/
MASK WHISTLEBLOWERS TELL ALL - DEL BIGTREE (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/WtJaecripHdA/
20 YEAR OSHA APPROVED PPE EXPERT DESTROYS THE FACE MASK NARRATIVE - TAMMY CLARK (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/TpeUkcDeEGon/
THE EVENT 201 COVID-19 PLANDEMIC-SCAMDEMIC EXERCISE HIGHLIGHTS REEL [2019-10-18] (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/3u3SDigfIF5l/
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