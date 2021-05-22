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Le Coup de Gueule de Pierre Barnérias
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21 views • May 22, 2021
21 mai 2021 : https://odysee.com/@holdup_ledoc:9/PIERRE-21-05-2021-01:e
HOLD-UP Média : https://odysee.com/@holdup_ledoc:9
@holdup_ledoc
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Bon visionnage ! Mille mercis à vous !!!
Toute l'équipe du film.
Voir le film gratuitement :
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https://santepubliquefrance.fr/content/download/332147/document_file/COVID19_PE_20210401_v2.pdf -- (p.43)
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_7_mai_2021_-_vaccination_en_anneau.pdf
Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine (STE n° 164), ouverte à la Signature le 4 avril 1997 à Oviedo (Espagne). https://rm.coe.int/090000168007cf99
Le Code de Nuremberg est un extrait du jugement pénal rendu en 1947 par le Tribunal militaire américain à charge de médecins du régime nazi, et constitue une jurisprudence Pénale internationale.
https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf
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