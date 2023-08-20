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†π.Νικόλαος Μανώλης, Κατηχούμενα: Εκφώνως, Μυστικώς ή Κατάργηση κατά τους Πατέρες; [ΒΙΝΤΕΟ 2016]
Ο μακαριστός π. Νικόλαος μας διαφωτίζει για ποιόν λόγο οι οικουμενιστές επιβάλουν στους αρχιερείς να μην ακούγονται τα κατηχούμενα κατά την Θ. Λειτουργία.
Η ομιλία πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο της δίωξης του μακαριστού π. Νικολάου Μανώλη από την ενορία του για θέματα πίστεως, ως γνωστόν ο π. Νικόλαος έδωσε μεγάλες μάχες εναντίον της παναίρεσης του Οικουμενισμού που έχει αλώσει τα υψηλά κλιμάκια της εκκλησιαστικής ηγεσίας.