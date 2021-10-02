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ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΟΙ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΝ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΣΕΙΣΜΟ;
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40 views • October 02, 2021
ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΟΙ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΝ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΣΕΙΣΜΟ; https://ugetube.com/watch/6WSB8CQxrd662x2 , https://rumble.com/vn8h9l-39026793.html . ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: https://www.cretapost.gr/655605/sismoplikti-krevatia-sto-klisto-tou-basket-mono-gia-emvoliasmenous .
Έχουν δολοφονήσει χιλιάδες και εκατομμύρια έχουν υποστεί βλάβες από τα κορωνοεμβόλια https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&;GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://rumble.com/vmcuaj-bidenkiller-thousands-died-and-millions-injured-from-covid-vaccines.-.html . Ωστόσο, μας λένε οι αντίχριστοι γενοκτόνοι δικτατορίσκοι ότι αν δεν κάνετε το πειραματικό ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΟ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ όχι μόνο δεν θα μπορείτε να εργαστείτε και να επιβιώσετε άλλα ούτε καν μετά από μια θεομηνία δεν θα έχετε την αρωγή της πολιτείας αν δεν παίξετε αυτοκτονικό παιχνίδι ρουλέτας θανάτου την ζωή σας, κόρωνα γράμματα… ΓΙΑΤΙ ΤΙ ΘΑ ΠΡΑΞΕΤΕ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΕΙΣΜΟ, ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΤΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ Ή ΓΗΠΕΔΑ… Θα προσκυνήσουν το ψυχοκτόνο αυτοκτονικό σατανοεμβόλιο θανάτου για να μην τους αφήσετε να πεθάνουν από ανέχεια, στην βροχή, στο κρύο και από πεινά, όπως κάνετε με την αδιαφορία σας άλλωστε τόσα χρόνια με πάνω από ένα εκατομμύριο ανέργους που υπάρχουν και σήμερα;
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/user/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 .
Έχουν δολοφονήσει χιλιάδες και εκατομμύρια έχουν υποστεί βλάβες από τα κορωνοεμβόλια https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&;GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://rumble.com/vmcuaj-bidenkiller-thousands-died-and-millions-injured-from-covid-vaccines.-.html . Ωστόσο, μας λένε οι αντίχριστοι γενοκτόνοι δικτατορίσκοι ότι αν δεν κάνετε το πειραματικό ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΟ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ όχι μόνο δεν θα μπορείτε να εργαστείτε και να επιβιώσετε άλλα ούτε καν μετά από μια θεομηνία δεν θα έχετε την αρωγή της πολιτείας αν δεν παίξετε αυτοκτονικό παιχνίδι ρουλέτας θανάτου την ζωή σας, κόρωνα γράμματα… ΓΙΑΤΙ ΤΙ ΘΑ ΠΡΑΞΕΤΕ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΕΙΣΜΟ, ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΤΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ Ή ΓΗΠΕΔΑ… Θα προσκυνήσουν το ψυχοκτόνο αυτοκτονικό σατανοεμβόλιο θανάτου για να μην τους αφήσετε να πεθάνουν από ανέχεια, στην βροχή, στο κρύο και από πεινά, όπως κάνετε με την αδιαφορία σας άλλωστε τόσα χρόνια με πάνω από ένα εκατομμύριο ανέργους που υπάρχουν και σήμερα;
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