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ΚΑΘΕ ΜΑΣ ΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΒΥΘΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ (ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ YOUTUBE)
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780 views • September 01, 2020
Όπως ξέρουμε το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και συχνά ενώνεται με άλλα που μαζί καμια φορά δημιουργούν ακόμα και χειμάρρους. Τις προηγούμενες μέρες είδαμε σε διάφορα μέρη της γης έντονες εκδηλώσεις κατά των τυραννικών μέτρων που λίγο έως πολύ εφαρμόζει σχεδόν κάθε κυβέρνηση στον κόσμο. Ταυτόχρονα όλο και περισσότεροι ειδικοί βγαίνουν, μιλούν και οργανώνονται ενάντια στο επιβεβλημένο αφήγημα.
Όχι ότι οι ελεγκτές της πληροφορίας έχουν σκοπό να μη συνεχίσουν τις ψυχολογικές επιχειρήσεις αλλά σα να μου φαίνεται πως πλέον περισσότερο τους βλάπτουν παρά τους ευνοούν, για τον απλό λόγο ότι είναι αποδομημένες οι μέθοδοι τους.
Επειδή δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα μας επιτρέπουν να τα λέμε από εδώ ανεβάζω τα βίντεο επίσης εδώ (κυρίως στο πρώτο γιατί το δεύτερο έχει μερικές φορές προβληματάκια στο upload) :
Στα παρακάτω μπορείς και να πηγαίνεις όταν δεις ότι μου έχουν κατεβάσει κάποιο βιντεο από το youtube
Κανάλι Lbry: https://lbry.tv/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
Για επικοινωνία: [email protected]
Bίντεο εισαγωγής (υπότιτλοι από μενα) https://youtu.be/JTrba2CIVSk
Επείγουσα βοήθεια για αιμοπετάλια. Κoukfamily https://koukfamily.blogspot.com/2020/08/blog-post_522.html
To Κανάλι DATA https://www.youtube.com/channel/UCeM4_-YbPPYxnFUZHf9bRoQ
RT LIVE - Εικόνα από Βερολίνο αυτή την στιγμή - Πάνω από 1 εκατομμύριο διαδηλωτές χωρίς μάσκες, κατά των περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό, και έρχονται συνεχώς από πολλές ευρωπαϊκές πόλεις _ (2 βίντεο) https://diodotos-k-t.blogspot.com/2020/08/live-1-2.html
Livestream Coronademo Berlin 30.8.2020 https://youtu.be/Bo6lv2J2CVk?t=8151
“Unite for Freedom Protest Paris” https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=800542714047871&;id=1405726646383881
Κορωνοϊός: Διαμαρτυρία στο Προεδρικό για μάσκες και μέτρα (εικόνες) https://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/1007466/koronoios-diamartyria-sto-proedriko-ga-maskes-kai-metra-eikones
640 ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΕΝΩΜΕΝΟΙ: « Ο COVID19 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΆΤΗ! » - ΝΕΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΙΝΗΜΑ, EΞΩΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΤΡΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ! https://diodotos-k-t.blogspot.com/2020/08/640-covid19-e.html
Κίνημα 640 ιατρών στη Γερμανία που αμφισβητούν την πανδημία https://www.facebook.com/100007628928587/videos/2599887736942165
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ, σπάει η ομερτά! Οι Έλληνες ιατροί υ π ε ρ α σ π ί ζ ο ν τ α ι την ΑΛΗΘΕΙΑ απέναντι στους πραιτοριανούς της σύγχρονης επιστημονικής Β Α Ρ Β Α Ρ Ο Τ Η Τ Ο Σ … https://odysseiatv.blogspot.com/2020/08/blog-post_181.html
Νέα κατηγοριοποίηση με 10 υποβαθμίσεις και 1 αναβάθμιση https://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/1004130/nea-katigriopoiisi-me-10-ypobathmiseis-kai-1-anabathmisi
Sweden's Lead Epidemiologist: Wearing Face Masks Is "Very Dangerous" https://www.zerohedge.com/medical/swedens-lead-epidemiologist-wearing-face-masks-very-dangerous
CDC: Weekly Updates by Select Demographic and Geographic Characteristics https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm
Ανατροπή! Χωρίς μάσκες οι μαθητές Δημοτικών σχολείων https://www.newsbomb.com.cy/kypros/story/778120/anatropi-xoris-maskes-oi-mathites-dimotikon-sxoleion
AstraZeneca: Αποποιείται τις ευθύνες για παρενέργειες από το εμβόλιο κατά του κορονοϊού https://www.capital.gr/diethni/3475946/astrazeneca-apopoieitai-tis-euthunes-gia-parenergeies-apo-to-embolio-kata-tou-koronoiou
Greece to receive 3 mln doses of Oxford/AstraZeneca vaccine, says health minister https://www.ekathimerini.com/255956/article/ekathimerini/news/greece-to-receive-3-mln-doses-of-oxfordastrazeneca-vaccine-says-health-minister
Ρωσία: Το 52% των ιατρών δεν θέλει να κάνει το ρωσικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού https://www.capital.gr/diethni/3474595/rosia-to-52-ton-iatron-den-thelei-na-kanei-to-rosiko-embolio-kata-tou-koronoiou
Moderna video (έβαλα ένα μέρος, ελληνικοί υπότιτλοι από μενα) https://www.facebook.com/lynna.smith.9887/videos/151164299940252/
Όχι ότι οι ελεγκτές της πληροφορίας έχουν σκοπό να μη συνεχίσουν τις ψυχολογικές επιχειρήσεις αλλά σα να μου φαίνεται πως πλέον περισσότερο τους βλάπτουν παρά τους ευνοούν, για τον απλό λόγο ότι είναι αποδομημένες οι μέθοδοι τους.
Επειδή δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα μας επιτρέπουν να τα λέμε από εδώ ανεβάζω τα βίντεο επίσης εδώ (κυρίως στο πρώτο γιατί το δεύτερο έχει μερικές φορές προβληματάκια στο upload) :
Στα παρακάτω μπορείς και να πηγαίνεις όταν δεις ότι μου έχουν κατεβάσει κάποιο βιντεο από το youtube
Κανάλι Lbry: https://lbry.tv/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
Για επικοινωνία: [email protected]
Bίντεο εισαγωγής (υπότιτλοι από μενα) https://youtu.be/JTrba2CIVSk
Επείγουσα βοήθεια για αιμοπετάλια. Κoukfamily https://koukfamily.blogspot.com/2020/08/blog-post_522.html
To Κανάλι DATA https://www.youtube.com/channel/UCeM4_-YbPPYxnFUZHf9bRoQ
RT LIVE - Εικόνα από Βερολίνο αυτή την στιγμή - Πάνω από 1 εκατομμύριο διαδηλωτές χωρίς μάσκες, κατά των περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό, και έρχονται συνεχώς από πολλές ευρωπαϊκές πόλεις _ (2 βίντεο) https://diodotos-k-t.blogspot.com/2020/08/live-1-2.html
Livestream Coronademo Berlin 30.8.2020 https://youtu.be/Bo6lv2J2CVk?t=8151
“Unite for Freedom Protest Paris” https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=800542714047871&;id=1405726646383881
Κορωνοϊός: Διαμαρτυρία στο Προεδρικό για μάσκες και μέτρα (εικόνες) https://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/1007466/koronoios-diamartyria-sto-proedriko-ga-maskes-kai-metra-eikones
640 ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΕΝΩΜΕΝΟΙ: « Ο COVID19 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΆΤΗ! » - ΝΕΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΙΝΗΜΑ, EΞΩΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΤΡΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ! https://diodotos-k-t.blogspot.com/2020/08/640-covid19-e.html
Κίνημα 640 ιατρών στη Γερμανία που αμφισβητούν την πανδημία https://www.facebook.com/100007628928587/videos/2599887736942165
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ, σπάει η ομερτά! Οι Έλληνες ιατροί υ π ε ρ α σ π ί ζ ο ν τ α ι την ΑΛΗΘΕΙΑ απέναντι στους πραιτοριανούς της σύγχρονης επιστημονικής Β Α Ρ Β Α Ρ Ο Τ Η Τ Ο Σ … https://odysseiatv.blogspot.com/2020/08/blog-post_181.html
Νέα κατηγοριοποίηση με 10 υποβαθμίσεις και 1 αναβάθμιση https://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/1004130/nea-katigriopoiisi-me-10-ypobathmiseis-kai-1-anabathmisi
Sweden's Lead Epidemiologist: Wearing Face Masks Is "Very Dangerous" https://www.zerohedge.com/medical/swedens-lead-epidemiologist-wearing-face-masks-very-dangerous
CDC: Weekly Updates by Select Demographic and Geographic Characteristics https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm
Ανατροπή! Χωρίς μάσκες οι μαθητές Δημοτικών σχολείων https://www.newsbomb.com.cy/kypros/story/778120/anatropi-xoris-maskes-oi-mathites-dimotikon-sxoleion
AstraZeneca: Αποποιείται τις ευθύνες για παρενέργειες από το εμβόλιο κατά του κορονοϊού https://www.capital.gr/diethni/3475946/astrazeneca-apopoieitai-tis-euthunes-gia-parenergeies-apo-to-embolio-kata-tou-koronoiou
Greece to receive 3 mln doses of Oxford/AstraZeneca vaccine, says health minister https://www.ekathimerini.com/255956/article/ekathimerini/news/greece-to-receive-3-mln-doses-of-oxfordastrazeneca-vaccine-says-health-minister
Ρωσία: Το 52% των ιατρών δεν θέλει να κάνει το ρωσικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού https://www.capital.gr/diethni/3474595/rosia-to-52-ton-iatron-den-thelei-na-kanei-to-rosiko-embolio-kata-tou-koronoiou
Moderna video (έβαλα ένα μέρος, ελληνικοί υπότιτλοι από μενα) https://www.facebook.com/lynna.smith.9887/videos/151164299940252/
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