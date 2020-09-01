BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

ΚΑΘΕ ΜΑΣ ΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΒΥΘΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ (ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ YOUTUBE)
angelokarageorgos
angelokarageorgos
288 followers
Follow
9
Download MP3
Share
Report
780 views • September 01, 2020
Όπως ξέρουμε το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και συχνά ενώνεται με άλλα που μαζί καμια φορά δημιουργούν ακόμα και χειμάρρους. Τις προηγούμενες μέρες είδαμε σε διάφορα μέρη της γης έντονες εκδηλώσεις κατά των τυραννικών μέτρων που λίγο έως πολύ εφαρμόζει σχεδόν κάθε κυβέρνηση στον κόσμο. Ταυτόχρονα όλο και περισσότεροι ειδικοί βγαίνουν, μιλούν και οργανώνονται ενάντια στο επιβεβλημένο αφήγημα.

Όχι ότι οι ελεγκτές της πληροφορίας έχουν σκοπό να μη συνεχίσουν τις ψυχολογικές επιχειρήσεις αλλά σα να μου φαίνεται πως πλέον περισσότερο τους βλάπτουν παρά τους ευνοούν, για τον απλό λόγο ότι είναι αποδομημένες οι μέθοδοι τους.

Επειδή δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα μας επιτρέπουν να τα λέμε από εδώ ανεβάζω τα βίντεο επίσης εδώ (κυρίως στο πρώτο γιατί το δεύτερο έχει μερικές φορές προβληματάκια στο upload) :

Στα παρακάτω μπορείς και να πηγαίνεις όταν δεις ότι μου έχουν κατεβάσει κάποιο βιντεο από το youtube

Κανάλι Lbry: https://lbry.tv/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg

Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos

Για επικοινωνία: [email protected]

Bίντεο εισαγωγής (υπότιτλοι από μενα) https://youtu.be/JTrba2CIVSk

Επείγουσα βοήθεια για αιμοπετάλια. Κoukfamily https://koukfamily.blogspot.com/2020/08/blog-post_522.html

To Κανάλι DATA https://www.youtube.com/channel/UCeM4_-YbPPYxnFUZHf9bRoQ

RT LIVE - Εικόνα από Βερολίνο αυτή την στιγμή - Πάνω από 1 εκατομμύριο διαδηλωτές χωρίς μάσκες, κατά των περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό, και έρχονται συνεχώς από πολλές ευρωπαϊκές πόλεις _ (2 βίντεο) https://diodotos-k-t.blogspot.com/2020/08/live-1-2.html

Livestream Coronademo Berlin 30.8.2020 https://youtu.be/Bo6lv2J2CVk?t=8151

“Unite for Freedom Protest Paris” https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=800542714047871&;id=1405726646383881

Κορωνοϊός: Διαμαρτυρία στο Προεδρικό για μάσκες και μέτρα (εικόνες) https://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/1007466/koronoios-diamartyria-sto-proedriko-ga-maskes-kai-metra-eikones

640 ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΕΝΩΜΕΝΟΙ: « Ο COVID19 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΆΤΗ! » - ΝΕΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΙΝΗΜΑ, EΞΩΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΤΡΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ! https://diodotos-k-t.blogspot.com/2020/08/640-covid19-e.html

Κίνημα 640 ιατρών στη Γερμανία που αμφισβητούν την πανδημία https://www.facebook.com/100007628928587/videos/2599887736942165

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ, σπάει η ομερτά! Οι Έλληνες ιατροί υ π ε ρ α σ π ί ζ ο ν τ α ι την ΑΛΗΘΕΙΑ απέναντι στους πραιτοριανούς της σύγχρονης επιστημονικής Β Α Ρ Β Α Ρ Ο Τ Η Τ Ο Σ … https://odysseiatv.blogspot.com/2020/08/blog-post_181.html

Νέα κατηγοριοποίηση με 10 υποβαθμίσεις και 1 αναβάθμιση https://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/1004130/nea-katigriopoiisi-me-10-ypobathmiseis-kai-1-anabathmisi

Sweden's Lead Epidemiologist: Wearing Face Masks Is "Very Dangerous" https://www.zerohedge.com/medical/swedens-lead-epidemiologist-wearing-face-masks-very-dangerous

CDC: Weekly Updates by Select Demographic and Geographic Characteristics https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm

Ανατροπή! Χωρίς μάσκες οι μαθητές Δημοτικών σχολείων https://www.newsbomb.com.cy/kypros/story/778120/anatropi-xoris-maskes-oi-mathites-dimotikon-sxoleion

AstraZeneca: Αποποιείται τις ευθύνες για παρενέργειες από το εμβόλιο κατά του κορονοϊού https://www.capital.gr/diethni/3475946/astrazeneca-apopoieitai-tis-euthunes-gia-parenergeies-apo-to-embolio-kata-tou-koronoiou

Greece to receive 3 mln doses of Oxford/AstraZeneca vaccine, says health minister https://www.ekathimerini.com/255956/article/ekathimerini/news/greece-to-receive-3-mln-doses-of-oxfordastrazeneca-vaccine-says-health-minister

Ρωσία: Το 52% των ιατρών δεν θέλει να κάνει το ρωσικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού https://www.capital.gr/diethni/3474595/rosia-to-52-ton-iatron-den-thelei-na-kanei-to-rosiko-embolio-kata-tou-koronoiou

Moderna video (έβαλα ένα μέρος, ελληνικοί υπότιτλοι από μενα) https://www.facebook.com/lynna.smith.9887/videos/151164299940252/
Keywords
vaccineswholockdown
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Report: AI System Bypassed Paywall to Access Voter Data, Prompting Federal Crime Warning

Report: AI System Bypassed Paywall to Access Voter Data, Prompting Federal Crime Warning

Chase Codewell
South Africa&#8217;s troop deployment: A misinformation cover for government control?

South Africa’s troop deployment: A misinformation cover for government control?

Lance D Johnson
Trump Ally Flavio Bolsonaro Reportedly Flees to US After Brazil Election Defeat

Trump Ally Flavio Bolsonaro Reportedly Flees to US After Brazil Election Defeat

Douglas Harrington
Federal Judge Strikes Down New York&#8217;s Civilian Body Armor Ban, Citing Second Amendment

Federal Judge Strikes Down New York’s Civilian Body Armor Ban, Citing Second Amendment

Douglas Harrington
Musk Says Ukraine Violated Starlink Terms of Service, Prompting Speed Restrictions on Military Use

Musk Says Ukraine Violated Starlink Terms of Service, Prompting Speed Restrictions on Military Use

Edison Reed
Senators: Trump Administration Illegally Withholding Secret FISA Court Ruling on Warrantless Spying

Senators: Trump Administration Illegally Withholding Secret FISA Court Ruling on Warrantless Spying

Douglas Harrington
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy