"Cell" - Zertifizierter Schutz vor Mobilfunkstrahlung

Wir sind (fast) überall umgeben von Mobilfunkstrahlung, ja wir ärgern uns ja schon, wenn es irgendwo im Nirgendwo mal keinen Empfang gibt. Was es eigentlich für unsere Gesundheit bedeutet, unaufhörlich und überall von elektromagnetischen Feldern umgeben zu sein, darüber machen sich die wenigsten Gedanken.

Natürlich sind nicht alle Felder gesundheitsschädlich. So ist das Erdmagnetfeld und die Eigenschwingung der Erde, die sogenannte Schumannfrequenz sogar gut für uns und lebensfreundlich. Nur: In diesem Umfeld ist das Leben und sind auch wir auf der Erde in Jahrmillionen entstanden und haben uns entwickelt und daher sind solche Felder auch Teil unseres Wesens.

Die künstlichen Mobilfunkfelder sind aber etwas Fremdes. Und genau wie sie Mauern durchdringen, durchdringen sie auch unsere Körper. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass elektromagnetische Felder von 1000 Mikrowatt schon gesundheitsschädlich sein können. Handys strahlen aktiv elektromagnetische Felder von 2000-6000 Mikrowatt ab.

Wir fühlen solche Felder normalerweise nicht, manche Menschen aber schon. Das bedeutet aber nicht, dass sie uns nicht schaden.

Mittlerweile ist jeder dritte durch Krankheit hervorgerufene Tod der Krebstod. Das bedeutet: Zellen geraten einfach außer Kontrolle. Auch bei Tieren ist das so. Aber man untersucht nicht wirklich ergebnisoffen, ob das etwas mit den überall auf uns einwirkenden elektromagnetischen Feldern zu tun hat.

Es gibt aber Abhilfe. Norbert Heuser hat ein kleines Gerät, das "CELL", entwickelt, das mit hochmoderner Quantenphysik diese Felder umstrukturiert, so dass sie nicht mehr lebensfeindlich sind. Dieses kleine Gerät ist von einem unabhängigen Institut zertifiziert, wie alle Geräte, die Norbert entwickeln und prüfen lässt.

Wer mehr wissen will, kann Norbert Heuser selbst kontaktieren:





Kontakt:

Norbert Heuser

https://verbesseredeinleben.info

Tel.: 03591 – 531 7440