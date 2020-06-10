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Silvano Trotta - Première Action en Justice - Maître Manna
luciole
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3 views • June 10, 2020
Import YT 10 juin 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=jIPLhnEuUFw
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ

Voilà notre première action en Justice décrite par Maître Manna Séverine.

Commentaire remarquable "Ange Blanc" :

Comment balaie-t-on rapidement un scandale planétaire des élites? Et bien tout simplement en créant un autre scandale, que les mérdias s'empresseront de relater 24/24h et accentué par les imbéciles moralisateurs aveuglés. "Bourreau" quand tu deviens "victime" puis "sauveur" ... Procédure encore et encore utilisée par les marionnettistes du globe. N'oublions pas le point de départ : les mensonges gouvernementaux pour la mise en place d'un "nouvel ordre mondial" avec l'asservissement des peuples.
Monsieurs les "Coronas" on ne vous oublie pas, vous avez tant nourrie de politiques, de médias, d'organistion de santé, de scientifiques et médecins corrompus dans le but final d'un vaccin informatique obligatoire qui sera bientôt prêt à piquer le cul de vos moutons en bonne santé. Changer autant de déguisement que vous souhaitez, nous vous reconnaîtrons toujours, vous portez le signe de la bête.
La censure se veut "sang sûre", mais sachez que "NOUS SAVONS"...
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