H ώρα του Woo (WooTyme) – Οδηγός εξερευνητή στον κόσμος υψηλής τεχνολογίας

Ο Clif High είναι επιστήμονας υπολογιστών, γλωσσολόγος και ιδρυτής από το 1993 στον τομέα της «προγνωστικής γλωσσολογίας». Χρησιμοποιώντας λογισμικό, και ιδιαίτερα «web bots» μπόρεσε να αναλύσει τεράστιες ποσότητες δεδομένων στο Διαδίκτυο για να εξετάσει το συναισθηματικό περιεχόμενο των λέξεων άνθρωποι επιλέξτε να χρησιμοποιήσετε και να προβλέψετε μελλοντικά γεγονότα. Παρόλο που μας λέει ότι δεν θα πραγματοποιηθούν όλες οι προβλέψεις του, ήταν επιτυχής στην πρόβλεψη ορισμένων πολύ σημαντικών γεγονότων, όπως το 911, η καταστροφή της Κολούμπια και ο σεισμός της Μπάντα Ατσέχ, μεταξύ άλλων. Έχει πολλά να πει για τον κόσμο στον οποίο ζούμε τώρα, όπου οδεύει η ανθρωπότητα και τι είναι πιθανό να συμβεί στην πορεία. Κεντρικό στοιχείο της τρέχουσας δουλειάς του είναι η έννοια του «woo». Αυτό περιλαμβάνει ό,τι έχει κρυφτεί από το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας και ό,τι μας έχει γίνει για πολύ μεγάλες χρονικές περιόδους (δείτε το κανάλι του Bitchute για πολλά περισσότερα). Τα πράγματα πλέον βγαίνουν ανοιχτά και θα υπάρξει ανατροπή και αναδιάρθρωση της κοινωνικής τάξης. Θα υπάρξουν πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά στο τέλος θα γίνουμε μια ελεύθερη ανθρωπότητα και αυτό θα αξίζει τον κόπο.