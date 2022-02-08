Сенсационное Интервью! Мария ДЭВИ ХРИСТОС Отвечает на вопросы религиоведов. Правда о событиях 1993 г. https://youtu.be/Zs0O4MDC8WA

Ссылки из Видео: 1. Фильм «Пророчества Сбылись!» https://youtu.be/j0g19-nWDFo

2. Фильм «Путь Любви» https://www.brighteon.com/70e2d89d-0476-4632-bb68-53075aeb60eb

3. Спонтанный Танец Матери Мира https://usmalos.com/kosmicheskoe-poliiskusstvo-tretego-tysyacheletiya-viktorii-preobrazhenskoj/spontannyj-tanec

4. Материалы и документы судебного процесса 1993-1995 гг. против Марии ДЭВИ ХРИСТОС https://usmalos.com/iztaricheskie-dokumenty-iz-zhizni-materi-mira/materialyi-i-dokumentyi-sudebnogo-proczessa-1993-1995/

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

Источник: https://usmalos.com/novosti/2020/06/03/sensacionnoe-intervyu-mariya-devi-hristos-otvechaet-na-voprosy-religiovedov-pravda-o-sobytiyah-1993g/

ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).

__________________________

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ), позже разберётесь! Архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен. Скачивайте и обновляйте (по мере размещения новых версий, см. по дате).

Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya