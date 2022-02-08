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Сенсационное Интервью! Мария ДЭВИ ХРИСТОС Отвечает на вопросы религиоведов. Правда о событиях 1993 г.
Vera Nika
Vera Nika
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86 views • February 08, 2022

Сенсационное Интервью! Мария ДЭВИ ХРИСТОС Отвечает на вопросы религиоведов. Правда о событиях 1993 г. https://youtu.be/Zs0O4MDC8WA

Ссылки из Видео: 1. Фильм «Пророчества Сбылись!» https://youtu.be/j0g19-nWDFo

2. Фильм «Путь Любви» https://www.brighteon.com/70e2d89d-0476-4632-bb68-53075aeb60eb

3. Спонтанный Танец Матери Мира https://usmalos.com/kosmicheskoe-poliiskusstvo-tretego-tysyacheletiya-viktorii-preobrazhenskoj/spontannyj-tanec

4. Материалы и документы судебного процесса 1993-1995 гг. против Марии ДЭВИ ХРИСТОС https://usmalos.com/iztaricheskie-dokumenty-iz-zhizni-materi-mira/materialyi-i-dokumentyi-sudebnogo-proczessa-1993-1995/

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

Источник: https://usmalos.com/novosti/2020/06/03/sensacionnoe-intervyu-mariya-devi-hristos-otvechaet-na-voprosy-religiovedov-pravda-o-sobytiyah-1993g/

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