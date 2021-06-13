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Godsdienstgek Stief wil ook wat aandacht!
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229 views • June 13, 2021
Godsdienstgekkie Stief van Bokhoven, die zichzelf presenteert als de nieuwe Jezus, heeft ook al wat aandacht nodig.
Begrijpelijk, want na zijn prachtige optreden in 'Man bijt Hond' is het waarschijnlijk een beetje stilletjes om hem heen geworden, zou de redactie van 'Man bijt Hond' trouwens weten dat ze te doen hadden met een drugsdealer?
Nou Stief, natuurlijk willen we je een handje helpen dus en fijn dat we je van dienst kunnen zijn met het verspreiden van je boodschap. De lezers hier zullen hier erg van onder de indruk zijn.
Begrijpelijk, want na zijn prachtige optreden in 'Man bijt Hond' is het waarschijnlijk een beetje stilletjes om hem heen geworden, zou de redactie van 'Man bijt Hond' trouwens weten dat ze te doen hadden met een drugsdealer?
Nou Stief, natuurlijk willen we je een handje helpen dus en fijn dat we je van dienst kunnen zijn met het verspreiden van je boodschap. De lezers hier zullen hier erg van onder de indruk zijn.
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