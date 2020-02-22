© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Dr. Rauni Kilde - O utajovaném pozadí světa, nadvládě mocných a nebezpečích kolem nás
Follow
0
Sign in to download MP3
Share
Report
11 views • February 22, 2020
Bývalá finská ministrině zdravotnictví, lékařka Dr. Rauni Leena Luukanen je velice inteligentní žena, která má zvláštní schopnosti a jedinečné informace o utajovaném pozadí světa. Přednáší v šesti jazycích a napsala několik knih. Možná vám její naprosto jedinečné informace pomohou s orientací v tajném pozadí světa a zločinech, které už po dlouhou dobu probíhají proti celému lidstvu.
Toto video má pouze upozornit na to, co se děje s tímto světem a jak je ovládán a manipulován - především spojenými státy.
Toto video má pouze upozornit na to, co se děje s tímto světem a jak je ovládán a manipulován - především spojenými státy.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.