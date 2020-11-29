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Ο ΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΙΑΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΤΖΟΥΦΙΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
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327 views • November 29, 2020
Ανεξαρτήτως τι πραγματικά στοιχεία έχουμε για τον πολυσυζητημένο ιό, το σίγουρο είναι πως ο ιός της παράνοιας έχει διασπαρεί μαζικά. Όσο ο καιρός περνά, η απάτη αποκαλύπτεται το οποίο σε συνδυασμό με τα νέα “επιστημονικά” ευρήματα καθημερινά δημιουργούν ένα μίγμα εκρηκτικό! Δεν είναι και τυχαίο που η “πώληση” της ανάγκης για εμβόλια, τουλάχιστον προσωρινά, δεν πάει καθόλου καλά.
Όπως τα windows φαίνεται πως κι εμείς χρειαζόμαστε μια επανεκκίνηση γι’αυτό και πλέον την ακούμε κι από άλλες πλευρές, όπως καλλιτεχνών, μαζί με άλλες γνώριμες “λέξεις κλειδιά” συνδυασμένες πάντα με την κλιματική αλλαγή. Συγκλονιστικό πιστεύω ήταν ένα άρθρο από το γνωστό πλέον Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για το πως θα ζούν οι άνθρωποι σε μια πόλη το 2030.
Επίσης, σημαντικότατο ήταν ένα έγγραφο που διαβάσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΠΟΥ από το Σεπτέμβριο του 2019 και τις 10 δράσεις για εμβολιασμό των πάντων, δράσεις που θα λεγες πως πολλά ολοκληρωτικά καθεστώτα που γνωρίζεις δεν θα είχαν τίποτα να ζηλέψουν.
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LIVE: Protests against ‘Global Security' bill continue in Paris https://youtu.be/GjxxC9nrjB8
«Πιθανό να “ξεκίνησε” στην Ελλάδα ο κορονοϊός» λέει κινεζική έρευνα! https://www.newsit.gr/kosmos/pithano-na-ksekinise-stin-ellada-o-koronoios-leei-kineziki-ereyna/3150324/
Pupsen mit Corona: Neue Studie liefert überraschende Erkenntnisse über Infektionsgefahr https://www.ruhr24.de/service/corona-pupsen-uebertragbar-ansteckung-coronavirus-symptome-infektion-rki-deutschland-furzen-90104400.html
Με κουβερτούλες θα προμηθεύσουν τα μικρά παιδιά στα σχολεία για το κρύο https://www.alphanews.live/cyprus/me-koybertoyles-tha-promitheysoyn-ta-mikra-paidia-sta-sholeia-gia-kryo
Κορονοϊός: Έκαναν μάθημα με κουβέρτες και ανοιχτά παράθυρα στην Ελβετία https://www.tilestwra.com/koronoios-ekanan-mathima-me-koyvertes-kai-anoichta-parathyra-stin-elvetia/
Ο Κικίλιας νευριάζει και αποχωρεί από εκπομπή… επειδή τον ρώτησαν για τους αρνητές εμβολίων! https://www.facebook.com/watch/?v=409900313523735
Σκύλοι και κορωνοϊός… https://www.facebook.com/watch/?v=208702723992621
ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΘΕΣ.. 👏 (Aναρτηση 21 Νοεμβριου) https://www.facebook.com/lilly.gal.14/videos/10217959243445656/
“Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΑΠΟΨΕ ΘΑ ΠΕΣΕΙ Η ΧΟΥΝΤΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ” – ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ) https://www.makeleio.gr/%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf/%ce%97-%ce%91%ce%9d%ce%a4%ce%99%ce%a3%ce%a4%ce%91%ce%a3%ce%97-%ce%9e%ce%95%ce%9a%ce%99%ce%9d%ce%97%ce%a3%ce%95-%ce%a3%ce%a4%ce%9f-%ce%91%ce%99%ce%93%ce%91%ce%9b%ce%95%ce%a9-%ce%91%ce%a0%ce%9f/
Λονδίνο: Συγκρούσεις αστυνομίας – διαδηλωτών σε συγκέντρωση κατά του lockdown – Δεκάδες συλλήψεις (pics, vid) https://www.newsit.gr/kosmos/londino-sygkrouseis-astynomias-diadiloton-se-sygkentrosi-kata-tou-lockdown-dekades-syllipseis-pics-vid/3150727/
GLOBAL VACCINATION SUMMIT - TEN ACTIONS TOWARDS VACCINATION FOR ALL https://www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2020/05/10actions_en.pdf
Πιστωποιητικό υγείας Γερμανία https://www.facebook.com/neataksi.blogspot/videos/10221581357074705/
Τhe Great Reset https://greatreset.com/
Here's how life could change in my city by the year 2030 https://www.weforum.org/agenda/2016/11/how-life-could-change-2030/
Anti-Lockdown Protests All Across Europe https://off-guardian.org/2020/11/19/anti-lockdown-protests-all-across-europe/
The COVID Pandemic Could Lead to 75,000 Additional Deaths from Alcohol and Drug Misuse and Suicide https://wellbeingtrust.org/news/new-wbt-robert-graham-center-analysis-the-covid-pandemic-could-lead-to-75000-additional-deaths-from-alcohol-and-drug-misuse-and-suicide/
Η Μ. Βρετανία επίσημα παραδέχεται ότι το εμβόλιο COVID-19 θα έχει πολλές παρενέργειες https://mandataapoekso.blogspot.com/2020/11/covid-19.html
Τό 25% τῶν κατοίκων τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν εἶναι μετανάστες! https://www.ksipnistere.com/2020/11/25_26.html?
Όπως τα windows φαίνεται πως κι εμείς χρειαζόμαστε μια επανεκκίνηση γι’αυτό και πλέον την ακούμε κι από άλλες πλευρές, όπως καλλιτεχνών, μαζί με άλλες γνώριμες “λέξεις κλειδιά” συνδυασμένες πάντα με την κλιματική αλλαγή. Συγκλονιστικό πιστεύω ήταν ένα άρθρο από το γνωστό πλέον Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για το πως θα ζούν οι άνθρωποι σε μια πόλη το 2030.
Επίσης, σημαντικότατο ήταν ένα έγγραφο που διαβάσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΠΟΥ από το Σεπτέμβριο του 2019 και τις 10 δράσεις για εμβολιασμό των πάντων, δράσεις που θα λεγες πως πολλά ολοκληρωτικά καθεστώτα που γνωρίζεις δεν θα είχαν τίποτα να ζηλέψουν.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
LIVE: Protests against ‘Global Security' bill continue in Paris https://youtu.be/GjxxC9nrjB8
«Πιθανό να “ξεκίνησε” στην Ελλάδα ο κορονοϊός» λέει κινεζική έρευνα! https://www.newsit.gr/kosmos/pithano-na-ksekinise-stin-ellada-o-koronoios-leei-kineziki-ereyna/3150324/
Pupsen mit Corona: Neue Studie liefert überraschende Erkenntnisse über Infektionsgefahr https://www.ruhr24.de/service/corona-pupsen-uebertragbar-ansteckung-coronavirus-symptome-infektion-rki-deutschland-furzen-90104400.html
Με κουβερτούλες θα προμηθεύσουν τα μικρά παιδιά στα σχολεία για το κρύο https://www.alphanews.live/cyprus/me-koybertoyles-tha-promitheysoyn-ta-mikra-paidia-sta-sholeia-gia-kryo
Κορονοϊός: Έκαναν μάθημα με κουβέρτες και ανοιχτά παράθυρα στην Ελβετία https://www.tilestwra.com/koronoios-ekanan-mathima-me-koyvertes-kai-anoichta-parathyra-stin-elvetia/
Ο Κικίλιας νευριάζει και αποχωρεί από εκπομπή… επειδή τον ρώτησαν για τους αρνητές εμβολίων! https://www.facebook.com/watch/?v=409900313523735
Σκύλοι και κορωνοϊός… https://www.facebook.com/watch/?v=208702723992621
ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΘΕΣ.. 👏 (Aναρτηση 21 Νοεμβριου) https://www.facebook.com/lilly.gal.14/videos/10217959243445656/
“Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΑΠΟΨΕ ΘΑ ΠΕΣΕΙ Η ΧΟΥΝΤΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ” – ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ) https://www.makeleio.gr/%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf/%ce%97-%ce%91%ce%9d%ce%a4%ce%99%ce%a3%ce%a4%ce%91%ce%a3%ce%97-%ce%9e%ce%95%ce%9a%ce%99%ce%9d%ce%97%ce%a3%ce%95-%ce%a3%ce%a4%ce%9f-%ce%91%ce%99%ce%93%ce%91%ce%9b%ce%95%ce%a9-%ce%91%ce%a0%ce%9f/
Λονδίνο: Συγκρούσεις αστυνομίας – διαδηλωτών σε συγκέντρωση κατά του lockdown – Δεκάδες συλλήψεις (pics, vid) https://www.newsit.gr/kosmos/londino-sygkrouseis-astynomias-diadiloton-se-sygkentrosi-kata-tou-lockdown-dekades-syllipseis-pics-vid/3150727/
GLOBAL VACCINATION SUMMIT - TEN ACTIONS TOWARDS VACCINATION FOR ALL https://www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2020/05/10actions_en.pdf
Πιστωποιητικό υγείας Γερμανία https://www.facebook.com/neataksi.blogspot/videos/10221581357074705/
Τhe Great Reset https://greatreset.com/
Here's how life could change in my city by the year 2030 https://www.weforum.org/agenda/2016/11/how-life-could-change-2030/
Anti-Lockdown Protests All Across Europe https://off-guardian.org/2020/11/19/anti-lockdown-protests-all-across-europe/
The COVID Pandemic Could Lead to 75,000 Additional Deaths from Alcohol and Drug Misuse and Suicide https://wellbeingtrust.org/news/new-wbt-robert-graham-center-analysis-the-covid-pandemic-could-lead-to-75000-additional-deaths-from-alcohol-and-drug-misuse-and-suicide/
Η Μ. Βρετανία επίσημα παραδέχεται ότι το εμβόλιο COVID-19 θα έχει πολλές παρενέργειες https://mandataapoekso.blogspot.com/2020/11/covid-19.html
Τό 25% τῶν κατοίκων τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν εἶναι μετανάστες! https://www.ksipnistere.com/2020/11/25_26.html?
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