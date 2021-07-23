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23.07.2021. Памятка для эвакуации (Выпуск № 211 часть I (2)).
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11692 views • July 23, 2021
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:08 Из-за разрушительного наводнения в Германии объявлен режим "военной катастрофы" - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=yAuEnPDCrPA.
05:07 Киев затопило! Метро под водой! Жуткие кадры с улиц столицы. https://www.youtube.com/watch?v=N9wx3ITwdbs.
08:51 QR КОД с 666 потихоньку переезжает на тело. https://www.youtube.com/watch?v=U23P2qJIFtA.
13:55 "ЗА ПАСПОРТ - В АД!" БЕСЕДА О СХИИГУМЕНЕ САВВЕ. https://www.youtube.com/watch?v=lrGJc4AQr7w.
22:10 Правда, которую ждали все! Что узнали люди? https://www.youtube.com/watch?v=GS4fRxb9mmA.
27:39 Что за "тела" в белых костюмах на вертолёте-ЧТО они хотели выгрузить,но быстро смылись,увидев народ. https://www.youtube.com/watch?v=fmyCoqKGXzg.
34:30 За убийство девочки одесситы всю ночь громили дома цыган. https://www.youtube.com/watch?v=QjRqKDZgalI.
37:55 Тбилисское побоище. Гей-парад в Грузии закончился массовой дракой. https://www.youtube.com/watch?v=xwNJEfBNwmY.
39:55 «Мы умираем от голода». Ливан захлестнули уличные протесты после отставки премьер-министра. https://www.youtube.com/watch?v=rCtxahtlhWQ.
44:27 Смотрите "ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ. Семейная жизнь 2. Фильм второй. "О рождении детей" реж. А. Куприн" на YouTube. https://youtu.be/Itu3z_i_5KI.
50:15 Письмо слушателя. Почему за границей жизнь лучше чем в России.
52:27 Письмо слушателя. Жизнь в деревне.
53:54 Письмо слушателя. Общины.
Сегодня мы поговорим о событиях, которые происходят в мире. Послушаем беседу о схиигумене Савве. Узнаем отношение Патмтя Святогорца к абортам. Ответим на некоторые письма слушателей нашего канала.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:08 Из-за разрушительного наводнения в Германии объявлен режим "военной катастрофы" - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=yAuEnPDCrPA.
05:07 Киев затопило! Метро под водой! Жуткие кадры с улиц столицы. https://www.youtube.com/watch?v=N9wx3ITwdbs.
08:51 QR КОД с 666 потихоньку переезжает на тело. https://www.youtube.com/watch?v=U23P2qJIFtA.
13:55 "ЗА ПАСПОРТ - В АД!" БЕСЕДА О СХИИГУМЕНЕ САВВЕ. https://www.youtube.com/watch?v=lrGJc4AQr7w.
22:10 Правда, которую ждали все! Что узнали люди? https://www.youtube.com/watch?v=GS4fRxb9mmA.
27:39 Что за "тела" в белых костюмах на вертолёте-ЧТО они хотели выгрузить,но быстро смылись,увидев народ. https://www.youtube.com/watch?v=fmyCoqKGXzg.
34:30 За убийство девочки одесситы всю ночь громили дома цыган. https://www.youtube.com/watch?v=QjRqKDZgalI.
37:55 Тбилисское побоище. Гей-парад в Грузии закончился массовой дракой. https://www.youtube.com/watch?v=xwNJEfBNwmY.
39:55 «Мы умираем от голода». Ливан захлестнули уличные протесты после отставки премьер-министра. https://www.youtube.com/watch?v=rCtxahtlhWQ.
44:27 Смотрите "ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ. Семейная жизнь 2. Фильм второй. "О рождении детей" реж. А. Куприн" на YouTube. https://youtu.be/Itu3z_i_5KI.
50:15 Письмо слушателя. Почему за границей жизнь лучше чем в России.
52:27 Письмо слушателя. Жизнь в деревне.
53:54 Письмо слушателя. Общины.
Сегодня мы поговорим о событиях, которые происходят в мире. Послушаем беседу о схиигумене Савве. Узнаем отношение Патмтя Святогорца к абортам. Ответим на некоторые письма слушателей нашего канала.
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