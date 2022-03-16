230 ✵ Horoskop ✵ aktuell ✵

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32345 views • March 16, 2022
Ein neues Jahr beginnt mit Sonne auf 0° Widder = 20./21. März
In diesem Beitrag geht es ausschließlich
um Gruppenschicksalspunkte,
nicht "Planeten" oder Konstellationen.
z.B. bei Jupiter auf 18° Fische
geht es nicht um Jupiter,
sondern nur um den Gruppenschicksalspunkt.
Anmerkung: bei min 12:45 = "Feinsinnigkeit"
Frühere Horoskope siehe youtube playlist
https://www.youtube.com/channel/UClaAMZBXMIvLsbv5i5RbeuQ/playlists
Man hat 228 und 229 auf y. gelöscht
und mich wieder gesperrt,
1 Monat keine Videos dort hochladbar.
Nochwas über die aktuellen Lügen
https://www.youtube.com/watch?v=G3Iv1CBpEl4&;t=898s
Hier noch ein - ungewollt - genialer Bericht:
- einfach so ins Kriegsgebiet gefahren?
https://t.me/dtwahnsinn/6145
Paris bekommt Brennmaterial,
Bauern kippen Holz und Reifen in die Straßen
https://imgur.com/0lIQfIT
https://imgur.com/aNuCaOR
Man kann aber auch - ganz einfach - umgekehrt feststellen
"Noch immer haben wir kein Video aktueller Kampfhandlungen gesehen."
.
In diesem Beitrag geht es ausschließlich
um Gruppenschicksalspunkte,
nicht "Planeten" oder Konstellationen.
z.B. bei Jupiter auf 18° Fische
geht es nicht um Jupiter,
sondern nur um den Gruppenschicksalspunkt.
Anmerkung: bei min 12:45 = "Feinsinnigkeit"
Frühere Horoskope siehe youtube playlist
https://www.youtube.com/channel/UClaAMZBXMIvLsbv5i5RbeuQ/playlists
Man hat 228 und 229 auf y. gelöscht
und mich wieder gesperrt,
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"Noch immer haben wir kein Video aktueller Kampfhandlungen gesehen."
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