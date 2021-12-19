La Voix d'Ema - TENEZ BON ! - Message de Noël

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La Voix d'Ema - TENEZ BON ! - Message de Noël
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51 views • December 19, 2021
18 décembre 2021 : https://emakrusi.com/video/42-18-12-2021-tenez-bon-message-de-noel/
Site officiel Ema Krusi : https://emakrusi.com
Et :
Pascal Prod' : https://www.youtube.com/channel/UCD3gJimIw_oLk4xitPo-T1g
https://www.youtube.com/watch?v=Ab5GdzHjjns
À la veille de Noël, il est important de se rappeler pourquoi on doit tenir bon ! Les temps sont durs…
Mais vous n’êtes pas seuls ! Le message d’Ema est simple : laissez l’ancien monde s’effondrer dans l’absurdité, la haine et l’inversion des valeurs et levez-vous pour plonger dans votre souveraineté.
Site officiel Ema Krusi : https://emakrusi.com
Et :
Pascal Prod' : https://www.youtube.com/channel/UCD3gJimIw_oLk4xitPo-T1g
https://www.youtube.com/watch?v=Ab5GdzHjjns
À la veille de Noël, il est important de se rappeler pourquoi on doit tenir bon ! Les temps sont durs…
Mais vous n’êtes pas seuls ! Le message d’Ema est simple : laissez l’ancien monde s’effondrer dans l’absurdité, la haine et l’inversion des valeurs et levez-vous pour plonger dans votre souveraineté.
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