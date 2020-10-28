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Covidisme, Spiritualisme, Materialisme : La division de 2020 - Mika Denissot
luciole
luciole
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4 views • October 28, 2020
26 oct. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=I2xpJ7V16W0
Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ

Notre monde se divise et cela se produit par un manque d’actions concrètes de désobéissance civile de la part des citoyens dans leurs vies du quotidien. La peur, le doute, l’incertitude, l’incompréhension etc.… Mais quelles sont ces 3 grandes divisions de 2020 qui ont tendance à s’amplifier ?
Qu'est-ce-que le Covidisme, le Spiritualisme et le materialisme aujourd'hui ?

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Mika

Liens sources dans cette vidéo :
http://www.histophilo.com/mouvement_rastafari.php

http://www.senat.fr/rap/r09-685-1/r09-685-111.html

https://www.lesoleil.com/actualite/monde/qui-les-produit-qui-les-porte-ou-finissent-ils-le-cycle-de-vie-des-masques-9ea516eda4bb90655a370bd61d6a7a45

https://www.la-croix.com/France/pharmacies-penurie-vaccin-contre-grippe-2020-10-20-1201120434

https://www.ouest-france.fr/sante/grippe/vaccin-contre-la-grippe-cinq-millions-de-doses-deja-ecoulees-une-penurie-en-vue-7022318

https://www.ladepeche.fr/2020/10/20/risque-t-on-une-penurie-de-vaccins-contre-la-grippe-9152227.php

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/07/en-pleine-epidemie-de-covid-la-crainte-d-une-penurie-de-vaccins-contre-la-grippe_6055096_3244.html
Keywords
covidismespiritualismematerialisme
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