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Covidisme, Spiritualisme, Materialisme : La division de 2020 - Mika Denissot
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4 views • October 28, 2020
26 oct. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=I2xpJ7V16W0
Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ
Notre monde se divise et cela se produit par un manque d’actions concrètes de désobéissance civile de la part des citoyens dans leurs vies du quotidien. La peur, le doute, l’incertitude, l’incompréhension etc.… Mais quelles sont ces 3 grandes divisions de 2020 qui ont tendance à s’amplifier ?
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Mika
Liens sources dans cette vidéo :
http://www.histophilo.com/mouvement_rastafari.php
http://www.senat.fr/rap/r09-685-1/r09-685-111.html
https://www.lesoleil.com/actualite/monde/qui-les-produit-qui-les-porte-ou-finissent-ils-le-cycle-de-vie-des-masques-9ea516eda4bb90655a370bd61d6a7a45
https://www.la-croix.com/France/pharmacies-penurie-vaccin-contre-grippe-2020-10-20-1201120434
https://www.ouest-france.fr/sante/grippe/vaccin-contre-la-grippe-cinq-millions-de-doses-deja-ecoulees-une-penurie-en-vue-7022318
https://www.ladepeche.fr/2020/10/20/risque-t-on-une-penurie-de-vaccins-contre-la-grippe-9152227.php
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/07/en-pleine-epidemie-de-covid-la-crainte-d-une-penurie-de-vaccins-contre-la-grippe_6055096_3244.html
Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ
Notre monde se divise et cela se produit par un manque d’actions concrètes de désobéissance civile de la part des citoyens dans leurs vies du quotidien. La peur, le doute, l’incertitude, l’incompréhension etc.… Mais quelles sont ces 3 grandes divisions de 2020 qui ont tendance à s’amplifier ?
Qu'est-ce-que le Covidisme, le Spiritualisme et le materialisme aujourd'hui ?
❗FORMATIONS, COURS et LIVRETS GRATUIT ❗
→ 1 an de Méditations guidées mensuelle en video et MP3 : https://noe-soulinamind.com/meditation-mensuelle-avec-mika-denissot
→ Test des 6 besoins humains : http://bit.ly/2lsIjtO
→ Auto-analyse : Un Point de vie complet : https://noe-soulinamind.com/auto-analyse/
👇🏽 BLOG, ET SITES 👇🏽
→ Blog: https://www.blog-soulinamind.fr
→ Web site : https://www.soulinamind.com
✔️Abonnez-vous à la chaine : http://bit.ly/2DAmD6t
✔️Facebook : https://www.facebook.com/soulinamind
✔️Instagram : https://www.instagram.com/mika_denissot_soulinamind/
✔️Twitter : http://bit.ly/2EcWZFP
✔️Pinterest : http://bit.ly/2CmMGB8
➖A PROPOS DE MIKA➖
👉 https://noe-soulinamind.com/mika-fr/
Mika
Liens sources dans cette vidéo :
http://www.histophilo.com/mouvement_rastafari.php
http://www.senat.fr/rap/r09-685-1/r09-685-111.html
https://www.lesoleil.com/actualite/monde/qui-les-produit-qui-les-porte-ou-finissent-ils-le-cycle-de-vie-des-masques-9ea516eda4bb90655a370bd61d6a7a45
https://www.la-croix.com/France/pharmacies-penurie-vaccin-contre-grippe-2020-10-20-1201120434
https://www.ouest-france.fr/sante/grippe/vaccin-contre-la-grippe-cinq-millions-de-doses-deja-ecoulees-une-penurie-en-vue-7022318
https://www.ladepeche.fr/2020/10/20/risque-t-on-une-penurie-de-vaccins-contre-la-grippe-9152227.php
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/07/en-pleine-epidemie-de-covid-la-crainte-d-une-penurie-de-vaccins-contre-la-grippe_6055096_3244.html
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