01 ResponsAbilidade Parte 1

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ResponsAbilidade Parte 1
Se queremos nos tornar livres e soberanos, então ResponsAbilidade no sentido da capacidade de dar respostas em todas as situações da vida é uma condição básica. ResponsAbilidade não tem nada a ver com culpa.
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