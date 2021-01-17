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#ItalyDidIt - A Deep Dive Into Everything We Know So Far.
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110 views • January 17, 2021
After a long research, and a week wait, I'm ready to present what we know so far (and all that we know so far) about #ItalyDidIt.
You will be shocked by my conclusion...
News Source:
- https://www.msn.com/en-us/news/technology/leonardo-hack-targeted-commercial-military-component-unit-police-officer/ar-BB1bQTaA
- https://www.msn.com/en-us/news/world/exclusive-leonardo-hack-targeted-military-plane-details-arrest-warrant-shows/ar-BB1c9hGi
- https://malwaredefinition.com/index.php/2020/12/06/police-arrest-two-people-over-stealing-sensitive-data-from-defense-giant/news/admin/
- https://10news.org/?p=225979
Arturo D'Elia's LinkedIn Account:
- https://www.linkedin.com/in/arturo-d-elia-397588a6/detail/photo/
Alfio D'Urso Profile:
- https://www.diges.unicz.it/web/docenti/durso-alfio/
The Affidavit:
- https://twitter.com/ChrisTerryRE/status/1347878954107949056/photo/1
- https://pbs.twimg.com/media/ErHQzDXW4AAzRdl?format=jpg&;name=medium
- https://www.reddit.com/r/anarchogeoism/comments/ks3mfl/affidavit_from_arturo_delia_claims_delia_under/
Maria Zack's Interview:
- https://www.bitchute.com/video/vVtJ4zyj2VWL/
Nations In Action:
- https://nationsinaction.org/
Conspiracy Source:
- https://en-volve.com/2021/01/06/bombshell-it-expert-and-global-defense-contractor-testifies-in-italian-court-that-he-and-others-rigged-machines-to-switch-votes-to-biden-in-us-election/
- https://centipedenation.com/transmissions/2020-election-fraud-the-italian-connection-all-roads-lead-to-rome/
- https://lacrunadellago.net/2021/01/07/italygate-part-ii-obama-and-renzi-accused-of-being-the-masterminds-of-the-us-electoral-fraud/?lang=en
- https://www.databaseitalia.it/gia-partita-linchiesta-sui-400-milioni-di-dollari-inviati-da-obama-in-italia-per-agevolare-la-frode-elettorale-usa-sotto-lombra-occulta-del-vaticano/
- https://www.shockya.com/news/2021/01/06/the-italian-job-explosive-new-testimony-on-dominion-election-fraud/
- https://yournews.com/2021/01/08/1986165/conte-leonardo-spa-and-the-u-s-embassy-behind-the-election/
- https://coercioncode.com/2021/01/09/the-italian-job-explosive-new-testimony-on-dominion-election-fraud/
Affidavit In Video:
- https://twitter.com/MitchSmoove/status/1348111235548590082
You will be shocked by my conclusion...
News Source:
- https://www.msn.com/en-us/news/technology/leonardo-hack-targeted-commercial-military-component-unit-police-officer/ar-BB1bQTaA
- https://www.msn.com/en-us/news/world/exclusive-leonardo-hack-targeted-military-plane-details-arrest-warrant-shows/ar-BB1c9hGi
- https://malwaredefinition.com/index.php/2020/12/06/police-arrest-two-people-over-stealing-sensitive-data-from-defense-giant/news/admin/
- https://10news.org/?p=225979
Arturo D'Elia's LinkedIn Account:
- https://www.linkedin.com/in/arturo-d-elia-397588a6/detail/photo/
Alfio D'Urso Profile:
- https://www.diges.unicz.it/web/docenti/durso-alfio/
The Affidavit:
- https://twitter.com/ChrisTerryRE/status/1347878954107949056/photo/1
- https://pbs.twimg.com/media/ErHQzDXW4AAzRdl?format=jpg&;name=medium
- https://www.reddit.com/r/anarchogeoism/comments/ks3mfl/affidavit_from_arturo_delia_claims_delia_under/
Maria Zack's Interview:
- https://www.bitchute.com/video/vVtJ4zyj2VWL/
Nations In Action:
- https://nationsinaction.org/
Conspiracy Source:
- https://en-volve.com/2021/01/06/bombshell-it-expert-and-global-defense-contractor-testifies-in-italian-court-that-he-and-others-rigged-machines-to-switch-votes-to-biden-in-us-election/
- https://centipedenation.com/transmissions/2020-election-fraud-the-italian-connection-all-roads-lead-to-rome/
- https://lacrunadellago.net/2021/01/07/italygate-part-ii-obama-and-renzi-accused-of-being-the-masterminds-of-the-us-electoral-fraud/?lang=en
- https://www.databaseitalia.it/gia-partita-linchiesta-sui-400-milioni-di-dollari-inviati-da-obama-in-italia-per-agevolare-la-frode-elettorale-usa-sotto-lombra-occulta-del-vaticano/
- https://www.shockya.com/news/2021/01/06/the-italian-job-explosive-new-testimony-on-dominion-election-fraud/
- https://yournews.com/2021/01/08/1986165/conte-leonardo-spa-and-the-u-s-embassy-behind-the-election/
- https://coercioncode.com/2021/01/09/the-italian-job-explosive-new-testimony-on-dominion-election-fraud/
Affidavit In Video:
- https://twitter.com/MitchSmoove/status/1348111235548590082
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