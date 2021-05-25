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Self-spreading vaccines like communicable diseases
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94 views • May 25, 2021
In un documento pubblicato dalla Johns Hopkins University (gli stessi che avevano pubblicato Event 201) nel 2018 https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubs-pdfs/2018/181009-gcbr-tech-report.pdf leggiamo a pag.6-8 che una delle tecnologie mediche che avrebbero dovuto essere implementate, oggi, è quella che utilizza vaccini che si diffondono nelle popolazioni come le malattie, perciò a contatto (persona-persona o puntura di zanzara). La realtà di oggi è che si registrano in tutto il mondo casi di aborti spontanei, infertilità nelle donne e di instabilità generalizzata dei cicli mestruali in soggetti che hanno fatto l'iniezione non-vaccino di m-RNA e in coloro che ne sono stati a stretto contatto.
Una coincidenza?
Chiedetelo al Rockefeller che parlava pochi anni fa' alle Nazioni Unite di necessità di ridurre la crescita delle popolazioni, e allo stesso Gates che tra l altro è il proprietario, insieme con DARPA, di una delle international patents del gene drive (mosquitos) che aveva provocato la stessa infertilità in tre stati Africani nel decennio passato, con denuncia delle associazioni di medici africani.
Aprite gli occhi.
NON ANDATE A FATVI L INIEZIONE DEL VELENO RICOMBINANTE.
Una coincidenza?
Chiedetelo al Rockefeller che parlava pochi anni fa' alle Nazioni Unite di necessità di ridurre la crescita delle popolazioni, e allo stesso Gates che tra l altro è il proprietario, insieme con DARPA, di una delle international patents del gene drive (mosquitos) che aveva provocato la stessa infertilità in tre stati Africani nel decennio passato, con denuncia delle associazioni di medici africani.
Aprite gli occhi.
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