[VOSTFR] Trump dans le Nevada : "Nous protégeons les victimes, dont la plupart sont des femmes."

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0 view • June 15, 2021





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Right Side Broadcasting Network :

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📧 Miniver1984@protonmail[.]com Donald Trump s'exprime sur son combat et celui de son administration concernant la traite des êtres humains. Ils évoque notemment les enfants qui en sont victimes mais aussi beaucoup de femmes.☑️ Sources :Vidéo originale :Right Side Broadcasting Network :Outro video :Me suivre sur LbryTV :☑️ https://lbry.tv/@Miniver Me soutenir si vous le souhaitez ce n'est pas une obligation mais ça aiderait beaucoup la chaine à se développer pour le futur :✅ Soutenir gratuitement sur Tipeee sur la page principale dans "Soutenir Miniver" en regardant des vidéos :Vous pouvez y acceder aussi via ce lien📧 Miniver1984@protonmail[.]com Keywords trumppolitiquenevada

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