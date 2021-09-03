Dr. Robert Malone: La vacuna "aprobada" de Pfizer todavía no se fabricó

Subtitulado al español por @FLC (Frotando la Costumbre).



Haciendo honor a su nombre, la farmacéutica propiedad de fondos de inversión tales como The Vanguard Group, BlackRock y State Street Corporation -es decir los intereses de los Rothschild- suma a su extenso historial criminal, la "aprobación", por parte de la FDA, de una "vacuna" que aún no existe más que nominalmente para el mercado. Show must go on. El experimento sigue en ensayo clínico, por si fuera poco. Lo que hace que esta aprobación fantasma sea más aberrante. Pfizer tampoco tiene datos reales de la incidencia de su inyección en la leche materna para el lactante o sus efectos para embarazadas o el cáncer a futuro. No ha habido nuevos estudios desde hace meses tampoco. Pero, qué importa, está "aprobada". De hecho, a largo plazo nadie sabe nada. Pero, otra vez, qué importa, está "aprobada", es "segura y efectiva". Lo importante es tener el sello de aprobación y usar los medios para inocular la propaganda que los cobija. Ante la creciente resistencia contra el apartheid médico no les queda otra que vender una aprobación para revestir su continuo crimen con un velo de "legalidad". Mientras tanto la inyección sigue lesionando, deshumanizando y matando gente. Pero es por tu salud, claro, es para cuidarte.



El periodista Bannon exhibe su miopía al decir que el virus es del partido comunista chino, sin nombrar, también, a los muchachos de la Casa Blanca y la vasta historia documentada de los intereses del Deep State trabajando codo a codo con los comunistas en pos de un socialismo corporativo. En este espacio no defendemos las ideas políticas de Bannon, como tampoco la de ninguno que caiga en la antinomia de la farsa democrática y los partidos políticos de uno u otro bando que no son más que oposición controlada.