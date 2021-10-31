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Alexandre Boisson, ex-policier du GSPR : Covid-19, manipulation des foules & résilience alimentaire
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41 views • October 31, 2021
22 octobre 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=74GTZeuc_yI
Magazine Nexus : https://www.youtube.com/channel/UCJRVmR4NWAKIx-e-c40qKxQ
Alexandre Boisson a été membre du Groupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR) de 2002 à 2011, sous Chirac et Sarkozy. Avec le déclenchement de la guerre en Libye, il a décidé de quitter ses fonctions parce qu’il n’était plus en accord avec le pouvoir qu’il défendait. Il nous explique dans cet entretien comment d’après lui les Français sont maltraités psychologiquement depuis 18 mois. Co-fondateur des associations SOS Maires et Existence B, conseiller des Brigades Dicrim, il milite aujourd’hui pour une résilience alimentaire et une autogestion individuelle et collective.
- Pour soutenir Alexandre Boisson : https://fr.tipeee.com/voir-cet-autre-monde-qui-pousse/
- Découvrir la chaîne YouTube d’Alexandre Boisson : https://www.youtube.com/channel/UCj1WKikNOq3nQqL5Z4J9XNQ
- Son site : https://www.alexandreboisson.fr/
Les associations :
SOS Maires : https://sosmaires.org
Brigade Dicrim : https://www.brigade-dicrim.fr
Existence B : https://www.existenceb.fr
Université francophone de l'autonomie alimentaire : http://www.autonomiealimentaire.info
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