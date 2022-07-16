gNewSense 2.3 deltah bootet von Live-CD

Freie Software ist alternativlos. Deshalb habe ich auf allen meinen Rechnern das freie GNU-Betriebssystem mit Linux-Kernel in der gNewSense-Distribution Version 2.3 deltah installiert. Dort wurden unfreie Teile, die beinahe in allen anderen sog. Linux-Distributionen enthalten sind, entfernt. Alle meine zukünftigen Projekte werden auf dieser Basis aufbauen.

Für mehr Informationen siehe Definition „Freie Software“, 4 essentielle Freiheiten: https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html

Philosophische Grundlagen: https://www.youtube.com/watch?v=4m3jk3jKzH0&list=PLCF6361325FD8B8F2

Die Liste der freien GNU-Betriebssystem-Distributionen mit Linux-Kernel: https://www.gnu.org/distros/free-distros

Update: Die gNewSense-Distribution wurde mittlerweile aufgegeben. Ich habe deshalb vor einiger Zeit zu Trisquel gewechselt.