gNewSense 2.3 deltah bootet von Live-CD

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Freie Software ist alternativlos. Deshalb habe ich auf allen meinen Rechnern das freie GNU-Betriebssystem mit Linux-Kernel in der gNewSense-Distribution Version 2.3 deltah installiert. Dort wurden unfreie Teile, die beinahe in allen anderen sog. Linux-Distributionen enthalten sind, entfernt. Alle meine zukünftigen Projekte werden auf dieser Basis aufbauen.
Für mehr Informationen siehe Definition „Freie Software“, 4 essentielle Freiheiten: https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
Philosophische Grundlagen: https://www.youtube.com/watch?v=4m3jk3jKzH0&list=PLCF6361325FD8B8F2
Die Liste der freien GNU-Betriebssystem-Distributionen mit Linux-Kernel: https://www.gnu.org/distros/free-distros
Update: Die gNewSense-Distribution wurde mittlerweile aufgegeben. Ich habe deshalb vor einiger Zeit zu Trisquel gewechselt.