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Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
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!! УКОЛОТЫЕ ИМЕЮТ НОМЕР — КОД И ИХ ВИДНО ЧЕРЕЗ ФУНКЦИЮ BLUETOOTH.
«... Вакцинация — это утилизация-чипизация населения Земли. Неужели это до сих пор непонятно? Все вакцины одного разлива. Глобалисты с помощью вакцин убивают человека, превращая его в управляемого биоробота. После укола каждая клетка организма несёт в себе цифровой код, полностью разрушая человеческую сущность. Биоробот становится управляемый, а организм теряет свою способность самоизцеляться и самоорганизовываться, полностью исчезает иммунная система, и биосущество погибает, потеряв при этом ещё и душу, данную Матерью ПриРАдой. Более подробную информацию о вакцинах и вакцинации, её последствиях ищите в сети. Материалов, разоблачающих замысел служителей Ада, — предостаточно для анализа. Эта тема сегодня запрещена. И скоро вся правдивая информация об этом будет полностью блокироваться». «…жертвам вакцинации уже ничем не поможешь. Это уже биоробот, и разрушительные процессы в организме уже идут. В момент насильственной вакцинации-чипизации только обращение в духе, с Верой и во всеуслышание к Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС в Молитве Света спасёт человека от этого злодеяния тёмных губителей душ. Других вариантов нет».
«…Это Вселенский экзамен. Первыми должны были принять Матерь Мира рериховцы и христиане. Но и они оказались в заблуждении, благодаря своим поводырям. А то, что обманутые невежды хулят Дух Святый — это их грех и неведение. Поэтому, не имея Духовной Защиты, они окажутся в той же когорте, что и принявшие вакцину». (Фрагменты из Книги «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. (2 том) https://usmalos.com/novosti/2022/01/19/razmescheno-kratkoe-soderzhanie-avtorskih-video-voprosy-i-otvety/ ).
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Миру предстоит увидеть Мощь и Силу Дающей Жизнь Матери Мира! Явившей к Бытию всё Сущее, ТриЕдиной ПРАРАДАтельницы МиРАздания. Она, Изначальная Матерь Мира, Стоит над всеми ранее ограниченными представлениями о Баженстве, потому что Включает в Себе Все Силы и Соединяет Всё в Себе! ЕЁ СВЕТ Абсолютен, если такой Свет где-то Есть, там уже не может быть ничего неабсолютного. ЕЁ МОГУЩЕСТВО Выше всяких нехристей, мировых правительств и т.д. Поэтому Свершится Победа, Виктория Света. Зрячие примут ЛЮБОВЬ Великой Матери Света Марии ДЭВИ ХРИСТОС и будут Спасены! УРА! АУМ РА! Да Будет Свет! (Из «Защита от приближающейся мировой принудительной вакцинации-чипизации» https://justpaste.it/zaschita-ot-vakcinaci-chipizacii ).