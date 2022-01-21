BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

!! УКОЛОТЫЕ ИМЕЮТ НОМЕР — КОД И ИХ ВИДНО ЧЕРЕЗ ФУНКЦИЮ BLUETOOTH
Vera Nika
Vera Nika
133 followers
Follow
6
Share
Report
7712 views • January 21, 2022

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ), позже разберётесь! Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya

____________

!! УКОЛОТЫЕ ИМЕЮТ НОМЕР — КОД И ИХ ВИДНО ЧЕРЕЗ ФУНКЦИЮ BLUETOOTH.

«... Вакцинация — это утилизация-чипизация населения Земли. Неужели это до сих пор непонятно? Все вакцины одного разлива. Глобалисты с помощью вакцин убивают человека, превращая его в управляемого биоробота. После укола каждая клетка организма несёт в себе цифровой код, полностью разрушая человеческую сущность. Биоробот становится управляемый, а организм теряет свою способность самоизцеляться и самоорганизовываться, полностью исчезает иммунная система, и биосущество погибает, потеряв при этом ещё и душу, данную Матерью ПриРАдой. Более подробную информацию о вакцинах и вакцинации, её последствиях ищите в сети. Материалов, разоблачающих замысел служителей Ада, — предостаточно для анализа. Эта тема сегодня запрещена. И скоро вся правдивая информация об этом будет полностью блокироваться». «…жертвам вакцинации уже ничем не поможешь. Это уже биоробот, и разрушительные процессы в организме уже идут. В момент насильственной вакцинации-чипизации только обращение в духе, с Верой и во всеуслышание к Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС в Молитве Света спасёт человека от этого злодеяния тёмных губителей душ. Других вариантов нет».

«…Это Вселенский экзамен. Первыми должны были принять Матерь Мира рериховцы и христиане. Но и они оказались в заблуждении, благодаря своим поводырям. А то, что обманутые невежды хулят Дух Святый — это их грех и неведение. Поэтому, не имея Духовной Защиты, они окажутся в той же когорте, что и принявшие вакцину». (Фрагменты из Книги «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. (2 том) https://usmalos.com/novosti/2022/01/19/razmescheno-kratkoe-soderzhanie-avtorskih-video-voprosy-i-otvety/ ).

Подробнее: «Скачать. Материалы Сайта для чтения без Интернета» — https://usmalos.com/skachat.-materialy-sajta-dlya-chteniya-bez-interneta

________________________

Миру предстоит увидеть Мощь и Силу Дающей Жизнь Матери Мира! Явившей к Бытию всё Сущее, ТриЕдиной ПРАРАДАтельницы МиРАздания. Она, Изначальная Матерь Мира, Стоит над всеми ранее ограниченными представлениями о Баженстве, потому что Включает в Себе Все Силы и Соединяет Всё в Себе! ЕЁ СВЕТ Абсолютен, если такой Свет где-то Есть, там уже не может быть ничего неабсолютного. ЕЁ МОГУЩЕСТВО Выше всяких нехристей, мировых правительств и т.д. Поэтому Свершится Победа, Виктория Света. Зрячие примут ЛЮБОВЬ Великой Матери Света Марии ДЭВИ ХРИСТОС и будут Спасены! УРА! АУМ РА! Да Будет Свет! (Из «Защита от приближающейся мировой принудительной вакцинации-чипизации» https://justpaste.it/zaschita-ot-vakcinaci-chipizacii ).

Keywords
vaccinationtechnologycontrolvirusestranshumanismbluetoothtotalcoronaviruskoronavirusgenocidluciferinnanochipsquinta columnananotechnologiegmo geno modified organisms chippingmac addresseschip protectiondivine assistanceprotective prayer
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
From Ukraine&#8217;s drone war to Mexico&#8217;s drug war: How cartels are importing battlefield terror

From Ukraine’s drone war to Mexico’s drug war: How cartels are importing battlefield terror

Lance D Johnson
Nvidia CEO Jensen Huang Rejects AI Extinction Claims

Nvidia CEO Jensen Huang Rejects AI Extinction Claims

Edison Reed
Grassroots resistance blocks $68 billion in AI data center projects during second quarter

Grassroots resistance blocks $68 billion in AI data center projects during second quarter

Willow Tohi
EU-Backed Coalition Seeks Role in Global AI Governance as Major Powers Hold Back

EU-Backed Coalition Seeks Role in Global AI Governance as Major Powers Hold Back

Chase Codewell
The Final Chapter for Humanity is Now In Play: Why the Globalists Think They No Longer Need Us

The Final Chapter for Humanity is Now In Play: Why the Globalists Think They No Longer Need Us

Mike Adams
Trump Gets AI Right: Don&#8217;t Let Anthropic Regulate Away Its Competition

Trump Gets AI Right: Don’t Let Anthropic Regulate Away Its Competition

Mike Adams
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy