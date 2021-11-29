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29.11.2021. НАЗВАНИЕ: ВАЖНО! Срочное сообщение от сотрудника ФСБ! (Выпуск № 228 часть II (1)).
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14347 views • November 26, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:20 Срочное сообщение от сотрудника ФСБ! СМОТРЕТЬ ВСЕМ! Грядёт страшное! Распространяйте видео! https://www.youtube.com/watch?v=e-Eksm4dB3k.
09:50 Письмо слушателя. Оплата через распознавание лица.
11:47 Письмо слушателя.
13:16 умный домофон. https://youtu.be/CZS2SwKTGD8.
15:10 ПЦР-тест образует в нашей голове наноантеннуПод звездой Ковида(VK.COM/ANTIIEZUIT) | VK.
25:15 Что такое графен и где его используют? https://www.youtube.com/watch?v=u4i96JwQd5A.
37:02 Ученые наночастицы опасны для здоровья 10 20 30 нанометров. https://www.youtube.com/watch?v=_chVLQK5YmQ.
41:10 Началось! https://www.youtube.com/watch?v=Gx568uBn0Ro.
45:58 Постановление санврача или губера и 76 СТАТЬЯ ТК РФ - какая связь ? https://www.youtube.com/watch?v=g9Xeq4hPhpU.
55:42 "ВАС НАСИЛЬНО БУДУТ КОЛОТЬ!" Вакцинофашисты пошли по квартирам и угрожают людям. Гоните их взашей! (ВИДЕО). https://3rm.info/main/87135-vas-nasilno-budut-kolot-vakcinofashisty-poshli-po-kvartiram-gonite-ih-pinkami-video.html.
59:43 ЕСЛИ ЭТО НЕ ФЕЙК, ТО ЭТО СТРАШНО... “Гидра сделает из вас новый гибридный вид 3.0”. (ВИДЕО). https://3rm.info/main/87230-gidra-sdelaet-iz-vas-novyj-gibridnyj-vid-30.html.
01:18:55 Началось , детей процедурят в школах в тайне от родителей !//Америка Казахстан Израиль США. https://www.youtube.com/watch?v=xCeOXQvyk-g.
Сегодня мы послушаем срочное сообщение бывшего сотрудника ФСБ, узнаем, как ковидные ограничения внедряют в повседневную жизнь. Также узнаем, что на самом деле из себя представляет ПЦР-тест, поговорим о том, что такое графен, и в каких сферах его используют. Узнаем, что наночастицы очень вредны человеческому организму. Послушаем консультацию юриста. Также поговорим о том, что есть вероятность, что человека будут скрещивать с другими живыми существами. Узнаем, что уже ходят по подъездам и хотят сделать прививку, и о том, что уже в школах вакцинируют детей без согласия родителей.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:20 Срочное сообщение от сотрудника ФСБ! СМОТРЕТЬ ВСЕМ! Грядёт страшное! Распространяйте видео! https://www.youtube.com/watch?v=e-Eksm4dB3k.
09:50 Письмо слушателя. Оплата через распознавание лица.
11:47 Письмо слушателя.
13:16 умный домофон. https://youtu.be/CZS2SwKTGD8.
15:10 ПЦР-тест образует в нашей голове наноантеннуПод звездой Ковида(VK.COM/ANTIIEZUIT) | VK.
25:15 Что такое графен и где его используют? https://www.youtube.com/watch?v=u4i96JwQd5A.
37:02 Ученые наночастицы опасны для здоровья 10 20 30 нанометров. https://www.youtube.com/watch?v=_chVLQK5YmQ.
41:10 Началось! https://www.youtube.com/watch?v=Gx568uBn0Ro.
45:58 Постановление санврача или губера и 76 СТАТЬЯ ТК РФ - какая связь ? https://www.youtube.com/watch?v=g9Xeq4hPhpU.
55:42 "ВАС НАСИЛЬНО БУДУТ КОЛОТЬ!" Вакцинофашисты пошли по квартирам и угрожают людям. Гоните их взашей! (ВИДЕО). https://3rm.info/main/87135-vas-nasilno-budut-kolot-vakcinofashisty-poshli-po-kvartiram-gonite-ih-pinkami-video.html.
59:43 ЕСЛИ ЭТО НЕ ФЕЙК, ТО ЭТО СТРАШНО... “Гидра сделает из вас новый гибридный вид 3.0”. (ВИДЕО). https://3rm.info/main/87230-gidra-sdelaet-iz-vas-novyj-gibridnyj-vid-30.html.
01:18:55 Началось , детей процедурят в школах в тайне от родителей !//Америка Казахстан Израиль США. https://www.youtube.com/watch?v=xCeOXQvyk-g.
Сегодня мы послушаем срочное сообщение бывшего сотрудника ФСБ, узнаем, как ковидные ограничения внедряют в повседневную жизнь. Также узнаем, что на самом деле из себя представляет ПЦР-тест, поговорим о том, что такое графен, и в каких сферах его используют. Узнаем, что наночастицы очень вредны человеческому организму. Послушаем консультацию юриста. Также поговорим о том, что есть вероятность, что человека будут скрещивать с другими живыми существами. Узнаем, что уже ходят по подъездам и хотят сделать прививку, и о том, что уже в школах вакцинируют детей без согласия родителей.
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