"ΟΧΙ... ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΜΑΣ..." 💥

ΕΠΕΙΓΟΝ! Προς όφελος όλων, κάντε την ευρύτερη διάδοση αυτών των βίντεο, με συγγενείς και γνωστούς, καθώς κινδυνεύουμε να υποβληθούμε σε ιατρική-κοινωνική τυραννία που επιδιώκει τον τερματισμό της ανθρωπότητας.

Η αναλύτρια Κάρεν Κίνγκστον εξηγεί ότι έχει αποδειχθεί ότι οι κορονοϊοί δεν εξαπλώνονται μεταξύ των ανθρώπων. Ο ιός είναι ένα νανο-όπλο ΤΝ και οι πρωτεΐνη ακίδα είναι παράσιτα που επεξεργάζονται γονίδια για να ελέγχουν ολόκληρο το σώμα. Ο ιός έχει ένα βιολογικό μέρος που προέρχεται από παράσιτα (η ιβερμεκτίνη τα καταστρέφει) και ένα τεχνολογικό μέρος και χρησιμοποιούν κεραίες 5G ως πηγή ενέργειας για την τροφοδοσία αυτών των συχνοτήτων.