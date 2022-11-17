"ΟΧΙ... ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΜΑΣ..." 💥

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ΕΠΕΙΓΟΝ! Προς όφελος όλων, κάντε την ευρύτερη διάδοση αυτών των βίντεο, με συγγενείς και γνωστούς, καθώς κινδυνεύουμε να υποβληθούμε σε ιατρική-κοινωνική τυραννία που επιδιώκει τον τερματισμό της ανθρωπότητας.
Η αναλύτρια Κάρεν Κίνγκστον εξηγεί ότι έχει αποδειχθεί ότι οι κορονοϊοί δεν εξαπλώνονται μεταξύ των ανθρώπων. Ο ιός είναι ένα νανο-όπλο ΤΝ και οι πρωτεΐνη ακίδα είναι παράσιτα που επεξεργάζονται γονίδια για να ελέγχουν ολόκληρο το σώμα. Ο ιός έχει ένα βιολογικό μέρος που προέρχεται από παράσιτα (η ιβερμεκτίνη τα καταστρέφει) και ένα τεχνολογικό μέρος και χρησιμοποιούν κεραίες 5G ως πηγή ενέργειας για την τροφοδοσία αυτών των συχνοτήτων.